США призвали Дамаск и иракских курдов к сотрудничеству

США призвали правительство Ирака и Региональное правительство Иракского Курдистана разрешить свои разногласия. Заявление Госдепартамента на этот счет прозвучало в понедельник – вскоре после того, как лидер иракских курдов Масуд Барзани заявил, что уйдет в отставку на этой неделе.

«Мы призываем все курдские партии поддержать КРГ (Региональное правительство Иракского Курдистана в его усилиях по разрешению существующих проблем до окончания срока его полномочий и готовиться к выборам 2018 года», – отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства США.

В документе выражается одобрение решения Барзани и призыв к центральному правительству Ирака и курдскому руководству «незамедлительно предпринять действия по разрешению существующих проблем в рамках иракской конституции».