Тиллерсон и Лавров обсудили по телефону ситуацию в Сирии

26 июня госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров побеседовали по телефону. Обсуждалась ситуация в Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД РФ.

Комментируя состоявшуюся беседу, МИД РФ заявил, что главы внешнеполитических ведомств обсудили тематику урегулирования кризиса в Сирии, включая необходимость закрепления режима прекращения огня, в частности через астанинский процесс, наращивания борьбы против террористических группировок и пресечения попыток применения химических отравляющих веществ.