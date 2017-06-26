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Тиллерсон и Лавров обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

О разговоре сообщило агентство Reuters со ссылкой на внешнеполитическое ведомство РФ

26 июня госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров побеседовали по телефону. Обсуждалась ситуация в Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Комментируя состоявшуюся беседу, МИД РФ заявил, что главы внешнеполитических ведомств обсудили тематику урегулирования кризиса в Сирии, включая необходимость закрепления режима прекращения огня, в частности через астанинский процесс, наращивания борьбы против террористических группировок и пресечения попыток применения химических отравляющих веществ.

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