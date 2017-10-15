Кыргызстан: на президентских выборах лидирует Сооронбай Жээнбеков

По предварительным данным, экс-премьер набрал более половины голосов избирателей
Бывший премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, по-видимому, побеждает на выборах президента республики уже в первом туре, согласно предварительным результатам, опубликованным в воскресенье.
По данным Центризбиркома, за Жээнбекова проголосовали приблизительно 868 тысяч человек или более 50 процентов избирателей. Всего в голосовании приняло участие около 1 миллиона 557 тысяч избирателей.
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