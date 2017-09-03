Иран оставил в силе приговор гражданам США и Ливана, обвиненным в шпионаже

​Иранские власти подтвердили в воскресенье, что апелляционный суд оставил без изменения приговор, вынесенный гражданину США, двум лицам с двойным иранско-американским гражданством и жителю США из Ливана. Все они были приговорены к 10 годам тюрьмы по обвинениям в шпионаже.

В июле президент США Дональд Трамп предупредил Иран о «новых и серьезных последствиях», если все несправедливо задержанные американские граждане не будут освобождены и возвращены.

Тегеранский прокурор Аббас Джафари Долатабади сообщил, что речь идет об аспиранте Принстонского университета Ван Сиюэ, иранско-американском бизнесмене Сиамаке Намази, его престарелом отце Бакере и ливанском гражданине Низаре Закке, обладающем видом на жительство в США. Об этом сообщается на официальном сайте судебного ведомства Ирана.

Адвокат Сиамака и Бакера Намази Джаред Генсер заявил на днях, что их родным сообщили, что суд в Тегеране оставил приговоры без изменения.

Ранее в августе Принстонский университет и жена аспиранта-историка Ван Сиуэ сообщили, что их проинформировали о том, что иранские власти отклонили поданную апелляцию.

Ван Сиуэ проводил исследования для своей диссертации в Иране в 2016 году, когда он был задержан и обвинен в «шпионаже под прикрытием исследований». Его родные и университет отвергают эти обвинения.

Ливанский гражданин Закка был приговорен к 10 годам тюрьмы и штрафу в 4,2 миллиона долларов в 2016 году, когда его признали виновным в сотрудничестве, направленном против государства, сообщал его американский адвокат.

Правительственный чиновник пригласил Закку, специалиста по информационным технологиям, в Иран в 2015 году, но после участия в конференции в Тегеране он исчез.