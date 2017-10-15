Никки Хейли: США остаются участником соглашения с Ираном

США пока не выходят из международного соглашения по ядерной программе Ирана, заявила в воскресенье посол США в ООН Никки Хейли.Она добавила, что администрация Трампа намерена обдумать «пропорциональный» ответ на действия Тегерана на мировой арене.

«Думаю, вы увидите, что мы остаемся участником соглашения, потому что мы надеемся, что мы можем улучшить ситуацию. В этом и состоит цель», – сказала Хейли, имея в виду обеспокоенность в связи с испытаниями иранских баллистических ракет, международной торговлей оружием и государственным спонсорством терроризма со стороны Ирана.

В интервью программе «Встреча с прессой» на канале NBC Хейли также заявила, что пристальное внимание США к соглашению по ядерной программе Ирана вызвано эскалацией напряженности в связи с работами Северной Кореи по созданию ядерного оружия.

«Сейчас мы говорим о том, что нельзя позволить Ирану стать следующей Северной Кореей», – сказала она.