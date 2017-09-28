Иран выйдет из ядерного соглашения, если это сделают США

Иран выйдет из ядерного соглашения с шестью мировыми державами, если это сделают США, заявил иранский министр иностранных дел в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира» в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп называет заключенное в 2015 году соглашение «позорным». Соглашение поддерживается другими крупными державами, которые заключили его с Ираном, и его расторжение может привести к региональной гонке вооружений и усилить напряженность на Ближнем Востоке.

«Если Вашингтон решит выйти из ядерного соглашения, Иран тоже выйдет», – сообщается в «Твиттере» канала со ссылкой на заявление министра.

«Вашингтон будет в более выгодном положении, если сохранит приверженность соглашению», – считает канал.

Трамп ставит под вопрос пользу соглашения для безопасности США. До середины октября должно быть установлено, соблюдает ли Иран условия соглашения.

По словам представителя Госдепартамента США, Вашингтон не намерен комментировать каждое заявление иранского дипломата. «Мы решительно намерены разбираться с угрозами и злонамеренной деятельностью Ирана во всей их полноте», – сказал источник.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что Тегеран не будет первым нарушать соглашение, в соответствии с которым он обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие большей части международных санкций, губительных для его экономики.

Перспектива выхода Вашингтона из соглашения обеспокоила многих союзников США, которые участвовали в его достижении. Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе заявил, что никакой альтернативы ядерному соглашению нет.

Если Трамп, назвавший соглашение «худшим в истории», не утвердит его повторно к 16 октября, у Конгресса будет 60 дней на принятие решения о возобновлении санкций, действие которых было приостановлено в соответствии с соглашением.