Опрос: рейтинг Трампа понизился в Испании и Мексике и вырос в Израиле и России

Как показали результаты опроса, проведенного исследовательской организацией Pew Research Center, положительный рейтинг США в мире снизился до 49 процентов, тогда как на момент окончания 8-летнего президентства Барака Обамы он составлял 64 процента.

В некоторых странах, которые являются ближайшими союзниками США, отмечен еще более резкий спад. Среди них – ближайшие соседи страны Мексика и Канада, а также ее европейские союзники, в том числе Германия и Испания.

Трамп вступил в должность в январе с лозунгом «Америка прежде всего». С тех пор он продолжает усилия по реализации своих планов по строительству стены на границе с Мексикой, объявил о выходе из Парижского климатического соглашения и обвинил ряд стран, в том числе Канаду, Германию и Китай, в недобросовестной торговой политике.

Во время своего первого зарубежного турне, которое состоялось в начале июня, Трамп встретил теплый прием в Саудовской Аравии и Израиле, но весьма прохладный – в Европе, где вступил с союзниками в ожесточенную дискуссию по поводу финансирования НАТО, климата и торговли.

Лишь 30 процентов мексиканцев сейчас положительно относятся к США, тогда как в конце президентства Обамы этот показатель составлял 66 процентов. В Канаде и Германии положительный рейтинг снизился на 22 процента, до 43 и 35 процентов соответственно.

Во многих европейских странах рейтинги США сопоставимы с показателями, зафиксированными в конце президентства Джорджа Буша-младшего чье решение ввести войска в Ирак в 2003 году было крайне непопулярным.

С наименьшим доверием к Трампу относятся к Мексике (5 процентов) и Испании (7 процентов). По сравнению с Обамой рейтинг улучшился в двух странах: России, где уровень доверия к американскому президенту вырос с 11 до 53 процентов, и Израиле (с 7 до 56 процентов).

Опрос также выявил неодобрительное отношение к ключевым политическим идеям Трампа: 76 процентов респондентов недовольны его планом построить стену на границе с Мексикой, 72 процента не одобряют его решение выйти из крупных торговых соглашений, 62 процента выступают ограничений на въезд в США для граждан ряда преимущественно мусульманских стран.

С другой стороны, опрос показал, что 58 процентов респондентов положительно относятся к американцам в целом. Во многих регионах мира большинство или значительное количество респондентов полагают, что отношения с США останутся в целом прежними, несмотря на Трампа.