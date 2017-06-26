В Сенате заявили о возможности приостановки поставок оружия странам Персидского залива

Сенатор Боб Коркер, возглавляющий сенатский Комитет по международным делам, заявил в понедельник, что не даст согласия на поставки американского оружия государствам, входящим в Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива, до тех пор, пока не будет найден путь к разрешению регионального спора, в ходе которого четыре арабских государства установили бойкот Катара.

«Всем странам в регионе следует сделать больше для борьбы с терроризмом, однако недавние распри между членами Совета лишь наносят ущерб усилиям, направленным на борьбу с ИГИЛ и противодействие Ирану», – отметил Коркер в послании госсекретарю США Рексу Тиллерсону.