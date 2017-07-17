Катар: власти ОАЭ причастны к хакерской атаке на катарское информагентство

Власти Катара заявили, что, как они полагают, сообщение СМИ, в котором приводятся слова официальных лиц США, указывает на причастность Объединенных Арабских Эмиратов к предполагаемой хакерской атаке на государственное информагентство Катара в конце мая. Напомним, что это событие способствовало приостановлению дипломатических отношений между Катаром и его соседями.

«Информация, опубликованная в The Washington Post ... раскрывает причастность Объединенных Арабских Эмиратов и высокопоставленных официальных лиц (этой страны)… к хакерской (атаке) на новостное агентство Катара», – говорится в заявлении службы по связям с общественностью катарского правительства.

«Сообщение недвусмысленно подтверждает, что эта преступная хакерская (атака) имела место», – подчеркивается в документе.

Министр по делам региона ОАЭ Анвар Гаргаш заявил ранее в понедельник, что сообщение The Washington Post является лживым и отверг утверждение о причастности его страны к каким-либо хакерским атакам.