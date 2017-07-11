Публикация переписки сына Трампа вызвала снижение курса доллара

Доллар упал по отношению к корзине основных валют во вторник – после публикации электронной переписки Дональда Трампа-младшего, в которой идет речь о предложении высокопоставленного российского государственного прокурора предоставить избирательному штабу Трампа информацию, способную нанести ущерб его сопернице от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Индекс доллара, который позволяет отслеживать состояние американской валюты по отношению к шести основным конкурентам, продемонстрировал спад на 0,04 процента до отметки 95,984. В начале биржевой сессии стоимость доллара составляла 96,205 процента.

Доллар продемонстрировал рост по отношению к японской йене: он вырос на 0,17 процента. Валютная пара доллар/йена достигла отметки Y114,22.

«Государственный прокурор России… предложил предоставить предвыборному штабу Трампа некие официальные документы и информацию, которая компрометирует Хиллари Клинтон и ее связи с Россией, и может быть очень полезна вашему отцу», – говорится в электронном письме пиарщика Роба Голдстоуна Дональду Трампу-младшему от 3 июня 2016 года.