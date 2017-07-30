В Грузии начались международные военные учения с участием США

Грузинская армия в воскресенье начала двухнедельные совместные военные учения с США и другими странами-партнерами. Маневры начались за день до визита вице-президента США Майка Пенса в это постсоветское государство.

В учениях принимают участие около 2800 военнослужащих из США, Великобритании, Германии, Турции, Украины, Словении, Армении и Грузии. Вашингтон направил в Грузию целую бронетанковую роту, включая несколько БМП Bradley и боевых танков M1A2 Abrams.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что учения являются важным событием для этой страны Южного Кавказа.

«Эти учения помогут Грузии приблизиться к стандартам НАТО и укрепить стабильность в регионе в целом», – сказал он, выступая на церемонии открытия учений в воскресенье.

Учения «Достойный партнер» (Noble Partner) проводятся в Грузии уже в третий раз. Представители России пока никак не прокомментировали учения, но в предыдущие годы Москва предупреждала, что они могут привести к дестабилизации региона. Грузинские власти и американские дипломаты отвергали эти обвинения.

«Эти учения не направлены против какой-либо страны. Их цель – помочь Грузии увеличить свой потенциал для взаимодействия в международных операциях», – заявил Reuters посол США Иэн Келли.

В августе 2008 года между Россией и Грузией произошла война за Южную Осетию – сепаратистский регион Грузии. В Южной Осетии и Абхазии, другом сепаратистском регионе, по-прежнему находятся российские гарнизоны.

Центром проводимых в настоящее время учений является военная база Вазиани вблизи Тбилиси.

Когда-то там базировались российские войска, которые покинули ее в начале 2000-х в соответствии с соглашением о сокращении вооружений в Европе.

Во вторник Пенс планирует посетить учения и обратиться к их участникам.

США благожелательно относятся к идее вступления Грузии в НАТО в будущем. Россия решительно выступает против этого.