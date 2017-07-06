Президент Трамп прибыл в Гамбург

Президент США Дональд Трамп прибыл в четверг в Гамбург для участия в саммите «Большой двадцатки».

Ожидается, что ему, возможно, придется столкнуться с критикой в связи с его позицией по климатическим изменениям, а также стать свидетелем протестных выступлений, приуроченных к встрече руководителей самых крупных экономик мира.

У президента Трампа складываются напряженные отношения с рядом лидеров ведущих экономических держав после того, как в прошлом месяце он принял решение о том, что Соединенным Штатам следует выйти из Парижского соглашения по климату. Другой сферой разногласий является международная торговля.

Официальное открытие двухдневного гамбургского саммита состоится в пятницу.