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Президент Трамп прибыл в Гамбург

Президент США Дональд Трамп с супругой прибыли в Гамбург. Германия. 6 июля 2017 г.

Официальное открытие саммита «Большой двадцатки» состоится в пятницу

Президент США Дональд Трамп прибыл в четверг в Гамбург для участия в саммите «Большой двадцатки».

Ожидается, что ему, возможно, придется столкнуться с критикой в связи с его позицией по климатическим изменениям, а также стать свидетелем протестных выступлений, приуроченных к встрече руководителей самых крупных экономик мира.

У президента Трампа складываются напряженные отношения с рядом лидеров ведущих экономических держав после того, как в прошлом месяце он принял решение о том, что Соединенным Штатам следует выйти из Парижского соглашения по климату. Другой сферой разногласий является международная торговля.

Официальное открытие двухдневного гамбургского саммита состоится в пятницу.

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией. Гамбург, Германия. 6 июля 2017 г.
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией. Гамбург, Германия. 6 июля 2017 г.

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