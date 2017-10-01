Неизвестный заколол двух женщин на марсельском вокзале

Сотрудники французских правоохранительных органов в воскресенье застрелили мужчину, убившего двух женщин на вокзале в Марселе, сообщило министерство внутренних дел Франции. По мнению источников в полиции, инцидент похож на теракт.

По сообщениям трех источников в полиции, расправляясь со своими жертвами, подозреваемый крикнул: «Аллах Акбар!».

Другие детали, касающиеся случившего, не приводятся.

Полиция оцепила место происшествия и посоветовала прохожим не приближаться к ней.

Женщина, ставшая свидетельницей случившегося, рассказала корреспонденту Reuters, что видела, как неизвестный вытащил нож из рукава и с возгласом, напоминавшим «Аллах Акбар!», нанес удар молодой девушке, а затем – еще одной женщине. Она рассказала также о военных, патрулировавших марсельский вокзал Сен-Шарль.