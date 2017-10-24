США укрепляют сотрудничество с Филиппинами, несмотря на промосковские шаги Дутерте

Визит министра обороны США Джеймса Мэттиса на Филиппины пришелся как нельзя кстати: страна празднует победу над боевиками-исламистами в городе Марави, которая была достигнута при существенной поддержке американских вооруженных сил.

Однако, в то время как во вторник Мэттис встречался с президентом Родриго Дутерте, у берегов Филиппин стояли пять российских военных кораблей, которые должны передать подаренное оружие и военную технику – тысячи штурмовых винтовок, миллионы патронов и 20 армейских грузовиков. Официальная церемония передачи состоится в среду.

Дутерте, известный своей резкой антиамериканской риторикой, не делал тайны из своих планов по укреплению отношений с соперниками Америки, Россией и Китаем. Судя по всему, эти усилия начинают приносить плоды.

Перед встречей с Мэттисом во вторник Дутерте провел переговоры с российским министром обороны Сергеем Шойгу, который, как и глава Пентагона, приехал на совещание министров обороны стран Азии. Шойгу подписал два военных соглашения, в том числе о поставке некоей военной техники.

В среду Дутерте планирует посетить пришвартованный в Маниле российский противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев». Посол США на Филиппинах Сун Ким постарался преуменьшить беспокойство Вашингтона по поводу заигрываний Дутерте с Россией и Китаем, отметив, что США, бывшая метрополия Филиппин, являются единственной страной, с которой у Манилы действует соглашение о военном сотрудничестве, и имеют гораздо более тесные связи с ней.

«Я не чувствую никакой угрозы в связи с тем, что Китай или Россия предоставляют Филиппинам какую-то военную технику», – сказал Ким, выступая перед небольшой группой журналистов, сопровождающих Мэттиса.

«Мы предоставляли Филиппинам очень важную технику на протяжении многих лет. Тот факт, что Китай и Россия предоставили им некоторое количество винтовок, вряд ли дает США повод для беспокойства», – добавил он.

Гневные тирады Дутерте в адрес США, зачастую содержащие нецензурные выражения, за год президентства стали его визитной карточкой. Несмотря на давнюю помощь Вашингтон, филиппинский лидер заявлял, что он обращается с его страной «как с собакой».

Однако в заявлениях Дутерте прослеживается непоследовательность. В августе он тепло принял госсекретаря Рекса Тиллерсона, назвав себя «скромным другом» США.

Во вторник, встретившись с Мэттисом, он аккуратно придерживался заготовленного текста и рассуждал о близких отношениях между двумя странами.

«Я хочу быть как можно более политкорректным и хочу, чтобы меня поняли. Так что лучше читать эту речь с листа», – сказал он перед тем, как журналистов вывели из зала.

В преддверии предстоящего визита президента Дональда Трампа на Филиппины посол США отметил улучшение «тона и сущности» двусторонних отношений за те 10 месяцев, что он занимает свой пост.

«Президент Дутерте ясно дал понять, что, несмотря на его попытки укрепить отношения с такими странами, как Китай и Россия, он продолжит фокусироваться на поддержании прочного альянса между США и Филиппинами», – сказал Ким.