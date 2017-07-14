МОСКВА — 13 июля в Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО-Россия на уровне послов. О главных темах, которые представители Североатлантического блока обсуждали с постпредом России при НАТО Александром Грушко, рассказал на пресс-конференции генеральный секретарь альянса – Йенс Столтенберг.

По словам генсека НАТО, главных тем было три: ситуация в Украине, развитие событий в Афганистане, а также прозрачность военных учений сторон и предотвращение инцидентов между самолетами НАТО и России в небе над Балтикой. «В случае Украины, у членов НАТО и России по-прежнему имеются принципиальные разногласия. Крымский вопрос и конфликт в Восточной Украине остаются очевидными предметами спора. Тяжелое вооружение – не выведено из зоны конфликта. Минские соглашения предоставляют наилучшие шансы на разрешение конфликта, но их необходимо реализовать, и работа наблюдателей ОБСЕ должна быть беспрепятственной» – подчеркнул Столтенберг.

В Афганистане при этом, как сказал генсек альянса, обстановка продолжает быть сложной, но «НАТО и Россия разделяют общую заинтересованность в поддержке правительства национального единства и в движении к свободному, безопасному и демократическому Афганистану», – добавил Йенс Столтенберг.

Отдельно он остановился на обмене информацией по поводу военных учений. По словам Столтенберга, нет уверенности в том, что объявленные Россией цифры участников российско-белорусских маневров «Запад-2017», намеченных на сентябрь этого года, соответствуют действительности: «Я могу сказать, – продолжил генсек, – что сейчас слишком рано что-то говорить, потому что учения еще не прошли. Но, судя по имеющемуся опыту предыдущих учений, у нас есть все основания полагать, что будет задействовано гораздо больше военнослужащих, чем официально заявляется сегодня. Поэтому мы призываем Россию придерживаться Венского документа и допустить проведение инспекций в целях транспарентности и наблюдения за учениями».

Согласно Венскому документу ОБСЕ 2011 года, о военных учениях с задействованием более 9 000 человек любая страна обязана объявить заранее, а при участии более 13 000 военнослужащих маневры подлежат обязательной инспекции внешними наблюдателями.Россия, по мнению руководства НАТО, соблюдает этот договор небрежно. В частности, в прошлом году Йенс Столтенберг уже указывал на то, что Москва, проводя «внезапные проверки боеготовности», ничего о них не сообщает партнерам по ОБСЕ, а силы там перемещаются в большом количестве.

Посол России при НАТО Александр Грушко, общаясь с журналистами после заседания Совета НАТО-Россия, избрал успокаивающую риторику: «В последние месяцы нам приходилось читать очень много страшилок по поводу учений «Запад-2017», было очень много домыслов относительно того, что эти учения будут использованы для концентрации сил, для реализации каких-то агрессивных намерений в отношении отдельных стран НАТО, и тому подобного. Откликаясь на просьбы коллег в НАТО, Минобороны России предоставило более подробную информацию об этих учениях, сегодня наши военные дали подробный брифинг. Мы дали информацию о задачах, которые будут отработаны в ходе этих учений, о полигонах, где будет развертывание сил в той или иной степени, а также дали информацию по силам и средствам, которые будут задействованы, в том числе – по личному составу и основным системам вооружений и техники».

Грушко также сообщил, что брифинги будут проведены непосредственно перед учениями, но ничего не сказал о том, согласится ли Москва на просьбу НАТО принять на этих учениях наблюдателей от альянса.

Александр Гольц: Россия манипулирует Венским документом ОБСЕ

Военный обозреватель журнала The New Times Александр Гольц считает, что само заседание Совета НАТО-Россия — факт позитивный: «Все-таки очень хорошо, что Совет состоялся. Когда взаимное доверие стремится к нулю, очень важно, что стороны все-таки разговаривают. Но у этого разговора есть серьезные ограничения. Совет России и НАТО задумывался как орган военного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности между Россией и НАТО. Сейчас же наступила эпоха взаимного сдерживания, и те сложности, которые испытывают стороны, заключаются в том, что до конца непонятно – мы навсегда отказались от взаимного сотрудничества или нет».

Говоря о дискуссии вокруг учений, Александр Гольц в интервью Русской службе «Голоса Америки» называет поведение России в отношении Венского документа манипулятивным: «Когда в 2014 году Россия выдвинула на границу с Украиной войска, то было сказано, что это не учения, а внезапная проверка, которая шла три дня. Теперь же у нас проходят учения, причем это не общие учения, а конкретные учения каждого отдельного соединения. А численность соединений в каждом отдельном случае не достигает 9 тысяч. Поэтому никого уведомлять не должны. И, собственно, вся военная деятельность в районе украинской границы все три года шла именно таким образом. Эта история манипулирования вызывает очень серьезные опасения».

Осторожность НАТО в отношении «Запада-2017» эксперт считает оправданной: «Допустим, на территорию Беларуси зайдет ограниченное число войск. Но надо сказать, что и белорусские, и российские военачальники говорят, что это – стратегические учения, что Беларусь – только часть этих учений, а вообще они охватят всю территорию России – практически от Арктики до Бреста. И вот в рамках этих учений нельзя исключать, что некое количество войск выдвинется к западным рубежам с непонятными для Запада целями».

Александр Гольц полагает, что осознание Москвой общих с НАТО целей в Афганистане тоже имеет ограничения: «Россия заинтересована в стабильности в Афганистане куда больше, чем европейские страны и США, поскольку понятно, что в случае, если «Талибан» захватит власть в стране, то это лишь вопрос времени – когда агрессивный ислам перепрыгнет через Амударью, и все виды нестабильности произойдут в России. Но российская власть стоит перед дилеммой: всерьез сотрудничать с Западом, или все-таки отдаться своим антизападным настроениям. Похоже, что победу одерживает вторая точка зрения».

Александр Коновалов: Новые члены НАТО имеют основания опасаться России

Президент российского Института стратегических оценок Александр Коновалов считает, что слова Йенса Столтенберга отражают опасения группы стран-членов альянса: «Это, прежде всего, опасения не столько НАТО как организации, сколько новых членов, лидером которых является Польша. Те же государства Балтии, государства Центральной Европы, они слишком долго имели возможность познакомиться с тем, что это такое – быть включенным в советскую зону влияния и быть союзником СССР. Вполне логично ожидать, что они могут нас опасаться. Когда медведь пошевелится, может и помять, даже не желая того, а наши военные много раз говорили, что в случае какого-либо конфликта они захватывают Прибалтику не то за 48, не то за 24 часа. Так что, основания для беспокойства у новых государств-членов НАТО, будем считать, есть».

Эксперт по международной безопасности говорит, что НАТО, возможно, перестраховывается, но и Москва тоже не сдерживает себя: «Россия, на мой взгляд, очень усердствует с реакцией. Мы концентрируемся на том, что новые члены НАТО приняли на своей территории несколько сотен американских танков для постоянного базирования, еще на что-то обращаем внимание, но не замечаем, что сами развернули на этом направлении по абсолютно необоснованным, на мой взгляд, аргументам довольно большое количество новых воинских частей и танковых соединений. Мы совершаем большие траты на компенсацию опасности с того направления, с которого никакой опасности реально не существует».

По мнению Александра Коновалова, честный разговор о прозрачности учений будет на пользу всем: «Мы договорились в Вене о взаимном уведомлении, о присутствии на учениях и об информировании друг друга о всяких передислокациях. На мой взгляд, за это надо держаться и всячески поддерживать, развивать. Потому что, когда оппонент или противостоящая сторона знает, что у тебя нет дурных намерений, то и количество вооружения не воспринимается так болезненно и остро. Поэтому вопрос о транспарентности учений – это очень важный вопрос, и хорошо, что его обсуждали».