Нападение на ресторан в Буркина-Фасо: 18 убитых, 8 раненых

УАГАДУГУ, БУРКИНА-ФАСО – Неизвестные, предположительно исламские экстремисты, открыли огонь в турецком ресторане в столице Буркина-Фасо Уагадугу вечером в воскресенье, убив, по меньшей мере, 18 человек. Это уже второе нападение на популярный среди иностранцев ресторан за последние два года.

Пока никто не взял на себя ответственность за кровопролитие, которое продолжалось уже после полуночи. Стрельба была слышна почти через семь часов после начала атаки.

Министр по коммуникациям Реми Данджину сообщил журналистам, что, по данным местных властей, по меньшей мере 18 человек были убиты, еще 8 получили ранения. По словам министра, двое нападавших также были убиты.

Среди погибших были граждане нескольких стран. По крайней мере один из них был французом.

После поступления сообщений о выстрелах вблизи фешенебельного ресторана Aziz Istanbul в Уагадугу сотрудники сил безопасности прибыли на место на бронированных автомобилях. Нападение вызвало горькие воспоминания об атаке на другое кафе в январе 2016 года, во время которой погибли 30 человек.

Капитан полиции Гай Йе сообщил, что трое или четверо нападавших приехали в ресторан Aziz Istanbul на мотоциклах, после чего открыли беспорядочную стрельбу по посетителям.

Буркина-Фасо, государство в Западной Африке, не имеющее выхода к морю, является одной из беднейших стран мира. Оно граничит с Мали, власти которого ведут давнюю борьбу с исламскими экстремистами.

Трое участников нападения 2016 года были иностранцами, согласно заявлению «Аль-Кайды в исламском Магрибе», которая взяла на себя ответственность за атаку вместе с джихадистской группировкой «Аль-Мурабитун». Но эксперты полагают, что террористическая угроза в Буркина-Фасо приобретает все более доморощенный характер.

В северном приграничном регионе проживает местный проповедник, Ибрагим Малам Дико, который принял радикальную идеологию и взял на себя ответственность за недавние кровавые атаки против военнослужащих и гражданских лиц. Правительство Буркина-Фасо признало возглавляемую им группировку «Ансар уль-Ислам» террористической организацией.