Президент Трамп назначил Джерома Пауэлла новым главой ФРС

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении главой Федеральной резервной системы члена совета управляющих ведомства Джерома Пауэлла.

Президент выразил надежду на то, что назначение Пауэлла будет скоро утверждено Сенатом.

Помимо Пауэлла кандидатами на пост являлись Джанет Йеллен (возглавлявшая РФС в последнее время) и экономист из Стэнфордского университета Джон Тэйлор.