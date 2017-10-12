Тайны сна: последние исследования

В нашей жизни есть нечто более драгоценное, чем золото, биткоины и даже любовь – это сон. По данным врачей, по меньшей мере, 40 миллионов американцев страдают от хронического недосыпания.

Недавно группа ученых из Канады опубликовала исследование о сне. Объектом исследования стали представители народности хадза́, живущие в северной Танзании. Выбор этой группы объясняется тем, что она сохранила образ жизни, присущий человеку еще миллион лет назад. Хадза живут в одном из наименее загрязненных мест Земли – речь идет о световом загрязнении. В отличие от стран Запада, где 99 процентов населения живет в постиндустриальном контексте и подвергается воздействию светового загрязнения, хадза его почти не испытывают.

Дэвид Самсон, исследователь из Университета Торонто в Миссиссоге, рассказывает, что хадза живут так же, как жили наши предки. «Это сообщество охотников-собирателей. Хадза по-прежнему используют те же стратегии выживания, как и наши предки почти два миллиона лет назад. Это проcто идеальная группа для нашего исследования».

Самсон и его команда с удивлением открыли, что хадза спят в любое время суток, не только ночью. «Мы были весьма удивлены нашим открытием! Ритмы и модели сна у них невероятно разрознены и асинхронны, то есть очень редко кто-то из людей хадза спит одновременно».

Одно из возможных объяснений – подстерегающие их опасности, из-за которых община всегда должна быть начеку.

В экономически развитых странах молодежь поздно ложится спать и поздно встает, в то время как пожилые люди рано ложатся спать и встают рано.

«Как оказалось, это может быть адаптивным поведением – я имею ввиду короткий прерывистый сон у пожилых людей и их переход в группу жаворонков. Возможно, он полезен человеку в эволюционном контексте», – считает Дэвид Самсон.

«Главный клинический вывод, который можно сделать из нашего исследования, – добавляет ученый, - заключается в том, что разные модели сна у людей – это нормально. На Западе у нас сложилось предвзятое отношение к любым отклонениям от такой колоколообразной кривой. Все, что выходит за ее рамки, диагностируется как расстройство сна».

Таким образом, ваше непреодолимое желание поспать посреди бела дня может быть эволюционным наследием тех времен, когда бессонная ночь для одного означалa, что утром проснутся все близкие.

