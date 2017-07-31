Республиканцы призывают Келли положить конец хаосу в Белом доме

ВАШИНГТОН – Республиканцы призывают Джона Келли, назначенного новым главой аппарата президента Дональда Трампа, покончить с хаосом в Белом доме, но предполагают, что отставному генералу Корпуса морской пехоты будет трудно взять ситуацию под контроль.

За первые полгода в должности Трамп перевернул устоявшиеся представления о работе Белого дома своим очень свободным стилем принятия решений и политики открытых дверей Овального кабинета для его советников, как внутренних, так и внешних. Внутренние распри между высокопоставленными сотрудниками его аппарата принимали все более ожесточенный характер и стали достоянием общественности.

«Ему придется сбавить драматизм, бороться с внутренними "словесными атаками" и сократить утечки, а также внести определенную дисциплину в отношения между сотрудниками», – заявил республиканский стратег Карл Роув, бывший советник Белого дома при президенте Джордже Буше-младшем, выступая на телеканале Fox News в воскресенье.

Трамп объявил, что Келли придет на смену оказавшемуся под ударами критики Райнсу Прибусу. Новость о перестановках появилась в конце особенно сумбурной недели, когда первая законодательная инициатива Трампа, реформа здравоохранения, провалилась в Конгрессе.

«Трамп оказался в большой беде. Это была самая суматошная неделя за все его суматошное президентство», – сказал Роув.

В дополнение к провалу реформы здравоохранения Трамп оказался под огнем критики за введение запрета на службу трансгендеров в вооруженных силах и политизацию его выступления перед бойскаутами.

Его новый директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи подлил масла в огонь своей критикой Прибуса и стратега Трампа Стивена Бэннона в беседе с журналистом журнала New Yorker, в которой он не стеснялся в выражениях.

Республиканцы приветствовали решение Трампа о назначении Келли, который приступает к своим обязанностям в понедельник.

«Думаю, он привнесет порядок и дисциплину в Западное крыло Белого дома», – заявила критик Трампа, республиканский сенатор Сюзан Коллинз, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

На минувшей неделе в партии Трампа усилилась озабоченность, что отвлекающие факторы и нарушения в работе Белого дома сорвут другие законодательные приоритеты, включая налоговую реформу и переговоры о повышении потолка госдолга.

Глава Бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни заявил, что считает Прибуса эффективным руководителем, но, «наверное, немного непринужденным» в своей работе.

«Мне кажется, президент хочет пойти в другом направлении, хочет чуть больше дисциплины, чуть больше структурированности», – сказал Малвейни, который подчиняется главе аппарата.

Пока не ясно, перейдут ли все высокопоставленные сотрудники Трампа в подчинение Келли. Некоторые сотрудники, включая Скарамуччи и старшего советника Келлиэнн Конуэй, подотчетны непосредственно Трампу, что придает им больше влияния.

«Я буду делать то, что мне скажут президент и наш новый глава аппарата генерал Келли», – заявила Конуэй телеканалу Fox News.

Полномочия Келли нужно усилить, и он должен контролировать доступ в Овальный кабинет, считает экс-губернатор Арканзаса республиканец Майк Хакаби, чья дочь Сара Сандерс является пресс-секретарем Трампа.

«Это должно произойти, но все зависит от президента», – заявил Хакаби, появившись в воскресной программе на телеканале Fox News.

«У этого президента совершенно другой стиль работы, он очень открыт, дверь открыта, он просто предлагает людям присоединиться к совещанию», – продолжил экс-губернатор.

Чтобы быть эффективным, Келли должен суметь приспособиться к нетрадиционному стилю Трампа, считает Кори Левандовски – бывший менеджер предвыборной кампании Трампа, который до сих пор входит в ближайшее окружение президента.

«Чего генерал Келли не должен делать, так это пытаться изменить Дональда Трампа», – сказал Левандовски, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

«Те, кто считают, что они смогут изменить Дональда Трампа, не знают Дональда Трампа», – добавил он.