Сенатор-республиканец Джефф Флейк заявил о расхождениях во взглядах со своей партией

В ходе состоявшегося во вторник брифинга пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прокомментировала заявление сенатора-республиканца Джеффа Флейка о том, что он не будет балотироваться на новый срок. Сенатор Флейк, как и сенатор Коркер, едва ли были бы переизбраны, независимо от их собственных решений по поводу переизбрания, заявила Сандерс

Отвечая на вопрос о заявлении Флейка, пресс-секретарь Белого дома сказала, что принятое им решение – «вероятно, позитивный шаг».

Сенатор-республиканец Джефф Флейк, один из наиболее известных критиков президента Дональда Трампа, заявил ранее во вторник, что расходится во взглядах со своей партией и не будет стремиться к переизбранию. «Для такого республиканца, как я, не может быть места в… сегодняшней Республиканской партии», – сказал Флейк, чей срок на посту сенатора заканчивается в 2018 году. Он подчеркнул также, что не будет баллотироваться в качестве независимого кандидата.

Бывают времена, когда необходимо рискнуть карьерой во имя принципов, пояснил законодатель. По его словам, безрассудное, возмутительное и недостойное поведение стало привычным делом в политике. Верность идеям – выше, чем лояльность по отношению к любому лицу или политической партии, подчеркнул Флейк.