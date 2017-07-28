Попытки отмены Obamacare в Сенате закончились провалом

Трое сенаторов-республиканцев присоединились к демократам и проголосовали против законопроекта
Республиканцам в Сенате не удалось отменить Obamacare, что стало серьезным ударом для президента Дональда Трампа и положило конец давним попыткам упразднить принятый в 2010 году закон.
Трое сенаторов-республиканцев – Джон Маккейн из штата Аризона, Лиза Меркауски из Аляски и Сьюзан Коллинз из Мэна – присоединились к демократам и проголосовали против законопроекта.
Таким образом, 51 голосом против 49 законопроект был отклонен.
Сенаторы-республиканцы решили провести голосование по отмене отдельных элементов Obamacare после того, как им не удалось достичь консенсуса по более комплексному предложению.
Палата представителей приняла собственный законопроект по здравоохранению еще в мае.
Однако очередная попытка оказалась неудачной, как и предыдущие.
«Разумеется, это вызывает разочарование», – сказал после голосования лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.
«Пришло время перевернуть страницу, – отметил со своей стороны лидер демократического меньшинства Чак Шумер. – Мы не празднуем. Мы чувствуем облегчение».
Поскольку даже так называемый «тощий законопроект» потерпел неудачу, остается неясным смогут ли сенаторы-республиканцы выдвинуть какое-либо еще предложение по здравоохранению.
Республиканцы обещали отменить Obamacare на протяжении всех семи лет после принятия программы.
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