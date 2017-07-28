Попытки отмены Obamacare в Сенате закончились провалом

Республиканцам в Сенате не удалось отменить Obamacare, что стало серьезным ударом для президента Дональда Трампа и положило конец давним попыткам упразднить принятый в 2010 году закон.

Трое сенаторов-республиканцев – Джон Маккейн из штата Аризона, Лиза Меркауски из Аляски и Сьюзан Коллинз из Мэна – присоединились к демократам и проголосовали против законопроекта.

Таким образом, 51 голосом против 49 законопроект был отклонен.

Сенаторы-республиканцы решили провести голосование по отмене отдельных элементов Obamacare после того, как им не удалось достичь консенсуса по более комплексному предложению.

Палата представителей приняла собственный законопроект по здравоохранению еще в мае.

Однако очередная попытка оказалась неудачной, как и предыдущие.

«Разумеется, это вызывает разочарование», – сказал после голосования лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.

«Пришло время перевернуть страницу, – отметил со своей стороны лидер демократического меньшинства Чак Шумер. – Мы не празднуем. Мы чувствуем облегчение».

Поскольку даже так называемый «тощий законопроект» потерпел неудачу, остается неясным смогут ли сенаторы-республиканцы выдвинуть какое-либо еще предложение по здравоохранению.

Республиканцы обещали отменить Obamacare на протяжении всех семи лет после принятия программы.