«Репортеры без границ», HRW и Amnesty International требуют освободить Феруза

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" призвала российские власти отменить решение о депортации в Узбекистан журналиста "Новой газеты" Али Феруза, поскольку в этой стране его могут подвергнуть пыткам. Правозащитники отметили, что Узбекистан в Индексе свободы прессы "Репортеров без границ" занимает 169-е место из 180.

С требованием отменить решение о депортации Феруза к российским властям ранее также обратилась международная правозащитная организация Amnesty International. "Али Феруз открытый гей, активист правозащитного движения и корреспондент "Новой газеты". Это почти фатальная комбинация для всякого, кто ждет выдворения в Узбекистан, где в Уголовном кодексе до сих пор присутствует статья "Мужеложство", а пытки распространены повсеместно", – заявил Денис Кривошеев, заместитель директора по Европе и Центральной Азии в Amnesty International.

В правозащитной организации Human Rights Watch также заявили о том, что жизни Феруза может грозить опасность, если его выдворят в Узбекистан. "Пытки в Узбекистане являются давно укоренившейся практикой и самым убедительным образом задокументированы. У нас практически нет сомнений в том, что в случае принудительного возвращения Худоберди угрожает смертельная опасность", – отметили правозащитники.

Али Феруз (Худоберди Нурматов) был задержан во вторник в Москве у здания редакции "Новой газеты". За день до этого он подал жалобу на решение об отказе предоставить ему политическое убежище в России. 1 августа Басманный суд Москвы постановил депортировать Феруза в Узбекистан. После этого он пытался покончить с собой. В 2012 году у Феруза украли паспорт. Вернуться на родину, чтобы восстановить документы, он не может. По словам журналиста, в Узбекистане ему может быть предъявлено обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями.

В Совете по правам человека при президенте России выдворение Феруза назвали нарушением российской Конституции. В Кремле при этом заявили, что власти не могут "закрыть глаза" на якобы допущенные журналистом нарушения миграционного законодательства.