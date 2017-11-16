Мобильная клиника в американской глубинке

Здравоохранение в США платное и недешевое. Сегодня миллионы американских граждан живут без страховки, так как не могут оплатить взносы. Съемочная группа «Голоса Америки» отправилась в Варшаву, но не в польскую столицу, а в отдаленный городок на юго-востоке штата Вирджиния, чтобы разузнать, кто оказывает бесплатную, но квалифицированную медпомощь людям без страховок в самой развитой стране мира.

Бесплатную клинику на колесах более тридцати лет возглавляет бывший ковбой и телеведущий Стэн Брок. Идея создания мобильной бригады врачей родилась у Стэна в 1985 году в тропических лесах Гайаны, где он получил травму. По словам Стэна Брока, ему повезло – его лечением занялся шаман местного племени. До ближайшей больницы было двадцать дней пути. Этот случай подтолкнул Брока к созданию передвижной клиники под названием «Медпомощь в труднодоступных районах».

Виктория Вейз, президент правления «Медпомощь в труднодоступных районах», рассказывает: «Изначально проект предназначался для стран, где слабо развита система здравоохранения, то есть стран третьего мира. Однако, сейчас все изменилось, и мы нужны в США. Более восьмидесяти процентов наших усилий направлены на проблемы внутри страны. Все наши клиники обслуживают пациентов бесплатно, без лишних вопросов».

Волонтеры клиники одними из первых приходят на помощь населению – будь то наводнение в Техасе или ураган «Мария» в Пуэрто-Рико и Флориде.

Виктория Вейз говорит: «У нас есть своя авиация, на которой мы добираемся до зоны бедствий. Сейчас у нас мобильная клиника во Флориде, затем мы переедем в Техас и, далее, в Пуэрто-Рико. Наш филиал в Вирджинии занимался доставкой воды и медикаментов в эти районы».

Четыреста волонтеров работают в организации бесплатно. Прием пациентов – только по выходным дням.

В узких коридорах средней школы не протолкнуться: в очереди на прием к специалистам и пенсионеры, и молодежь. Это комплексная клиника – здесь работают стоматологи, офтальмологи, гинекологи и даже маммологи. Передвижную рентгеновскую установку безвозмездно предоставил университет Вирджинии.

В команде клиники много студентов медицинских факультетов. Один из них – Шри Йелгар. «Эта инициатива продиктована необходимостью, – говорит он. – Мы должны быть здесь ради людей, которые стали заложниками системы. Я понимаю, что нужна долгосрочная реформа здравоохранения».

Некоторые пациенты провели в дороге несколько часов, чтобы добраться сюда. Как, например, пятидесятилетняя Абигейл Черрем, занявшая очередь с четырех утра. Она призналась, что зарплаты водителя школьного автобуса не хватает на страховку.

Абигейл Черрем объясняет: «В среднем, на одного человека без детей выходит где-то шестьсот – восемьсот долларов в месяц. У меня нет страховки, и вот я здесь. Я пришла, чтобы мне выписали новые очки, а также вылечить зубы и по женской части провериться. Ну, еще прививку от гриппа сделать».

Строитель Брайн Моррис на бесплатный прием приехал из Ричмонда вместе с семьей. «Я приезжал сюда уже. Был несколько лет назад, все было отлично. Вот хочу, чтобы мне сломанный зуб восстановили», – говорит он.

Это обычный школьный спортзал, переоборудованный в огромный стоматологический кабинет. Врачи-добровольцы способны принять здесь до тридцати пациентов одновременно.

Доктор Кент – один из самых высокооплачиваемых дантистов в Ричмонде, и, тем не менее, на протяжении десяти лет он принимает участие в благотворительных акциях. «Я просто наслаждаюсь, – говорит он. – Это полезно. Думаю, моя квалификация востребована здесь. Поверьте, не так много таких специалистов, как я, а нуждающихся – много. Сегодня я лечил зубы дюжине пациентов, на очереди еще двадцать».

Пока в Конгрессе продолжаются дебаты по поводу реформы здравоохранения, волонтеры клиники безвозмездно работают от восхода до заката. И уже на следующее утро они начнут готовиться к очередному десанту.