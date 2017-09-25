Трамп подписал директиву о расширении доступа к научно-техническому образованию

Президент Трамп подписал в понедельник Меморандум о расширении доступа к высококачественному научно-техническому образованию и обучению компьютерным технологиям.

Среди участников церемонии, состоявшейся в Овальном офисе Белого дома, были министр образования Бетси Девос, министр труда Алекс Акоста, а. также советник президента Иванка Трамп.

На церемонию были приглашены учащиеся ряда американских школ.

Беседуя с ними, президент Трамп подчеркнул взаимосвязь двух проблем – лидерства и образования. «Нам в этой стране необходимо образование – девушкам и женщинам, и каждому ребенку в Америке», – сказал президент.

Дональд Трамп подчеркнул и изменения, происходящие в сфере труда. «Нам необходимо, – продолжал он, – проложить новые пути к получению лучших рабочих мест для всех наших граждан», – пояснил он.

«Моя администрация сделает все возможное, чтобы предоставить нашим детям, в особенности – детям в социально ущемленных районах, доступ к высококачественному образованию в сфере естествознания, технологий, инженерного дела и математики», – обещал президент.

Он уточнил, что Министерство образования будет расходовать на эти цели 200 миллионов ежегодно.