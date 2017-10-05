Андрей Парубий: необходимо принять закон о реинтеграции Донбасса и признании России агрессором

КИЕВ – В Верховной Раде продолжат рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса. Об этом заявил 5 октября председатель парламента Андрей Парубий после блокирования трибуны в сессионном зале во время рассмотрения в первом чтении законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

После совещания председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил о том, что руководители парламентских фракций и групп пришли к «согласованной позиции», которая позволила бы разблокировать работу парламента и принять закон «о признании России агрессором».

«Тем не менее, трибуна продолжает быть заблокированной, и это неприемлемо. В этом законе мы должны признать Россию агрессором на уровне законодательного акта», – сказал Андрей Парубий. Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, «глава парламента отметил, что не понимает логику людей, которые блокируют сегодня трибуну».

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, закон о реинтеграции создаст условия для «эффективной защиты национальной безопасности Украины, отпора вооруженной агрессии России и освобождения захваченных Россией территорий». Об этом Александр Турчинов заявил, выступая в Верховной Раде 5 октября.

«Предложенный законопроект имеет стратегическое значение для нашей страны. Он создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины, полной деоккупации Донецкой и Луганской областей. Обеспечивает твердую и непоколебимую правовую позицию Украины в международных судебных инстанциях, в переговорных процессах, блокирует любые попытки России продолжить агрессию, маскируясь под миротворцев», – отметил Александр Турчинов.

Он отметил, что проект закона «четко и недвусмысленно определяет Россию государством-агрессором, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей – оккупированными».

Напомним, что в Верховной Раде 4 октября были зарегистрированы два законопроекта со статусом «безотлагательные» от имени президента Петра Порошенко: «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», и «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

В этот же день представители Германии и Франции, а также Соединенных Штатов поддержали норму о продлении на год «особого статуса» – особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в одном из предложенных законопроектов.

Мы не видели достаточного обсуждения этого закона

«Германия поддерживает продолжение закона об особом статусе. Нет альтернативы дипломатическому решению в восточной Украине», – цитирует в Твиттере посольство Германии в Украине посла Эрнста Райхеля.

«Мы поддерживаем усилия Верховной Рады продлить действие особого статуса для разрешения мирного урегулирования конфликта на востоке Украины», – отмечается в Твиттере посольства США в Украине.

Камень преткновения – Минск-2

Политические силы не могут придти к единому компромиссному решению, поскольку были лишены публичного и доступного обсуждения одного из ключевых законов для решения ситуации на востоке страны. Об этом корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» говорит политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Мария Золкина.

«Мы не видели достаточного обсуждения этого закона, дискуссия о том, что он появится в парламенте, была начата месяца четыре назад, но при этом в прессу вбрасывались какие-то «секретные версии» без реального обсуждения. Не было общественного диалога по проекту закона, в парламенте его получили лишь перед голосованием. Другие обсуждения, которые были по этой законодательной инициативе проходили на международных площадках, но для того, чтобы он нашел поддержку у международного сообщества, необходимо его легитимизировать для внутреннего потребителя», – говорит Мария Золкина.

Она считает, что главная проблема, вокруг которой происходят дискуссии, сконцентрирована в одной статье о Минских соглашениях – быть им или не быть в законе о реинтеграции Донбасса.

Россия не нацелена выполнять часть, которая условно привязана к вопросам безопасности и деэскалации конфликта, Украину не устраивает политическая часть

«Все остальное – компромиссное и могло бы не вызывать споров даже в парламенте. Скандалов можно избежать – потому, что все остальные президентские постулаты в законе известны: называть агрессора агрессором, отказаться от АТО и предложить новые системы институциональной связи между задействованными военными органами для того, чтобы контролировать процесс противостояния в Донбассе – в этом ничего противоречивого нет. Единственный камень преткновения – это Минск-2», – подчеркивает Мария Золкина.

Она считает, что общество в целом демонстрирует несогласие с желанием украинской власти попытаться ввести в правовое поле Минские соглашения, которые являются дипломатическими договоренностями.

«Это вряд ли понравится обществу – у нас нет общественной поддержки выполнению пунктов Минских соглашений об изменении в Конституции, особом статусе для Донбасса, народной милиции, проведению выборов. Все это не только отрицается среди простых украинцев, но и среди политиков невозможно найти единую позицию, или объединить всю пропрезидентскую коалицию. Может быть, только часть», – утверждает Мария Золкина.

Вместе с тем, политический аналитик считает, что в рамках Минских соглашений ни Украина, ни Россия не заинтересованы в выполнении взятых на себя обязательств.

Дело ведь не только в статусе Донбасса, который является дискуссионным для разных групп населения, проживающих на востоке, западе, центре, юге Украины

«Россия не нацелена выполнять часть, которая условно привязана к вопросам безопасности и деэскалации конфликта, Украину не устраивает политическая часть. В этом тупике мы оказались еще год назад, в первой половине 2016 года. Было очевидно, что никакого продвижения по Минску-2 не будет», – считает Мария Золкина.

О единой общественной модели развития

Политолог Станислав Зозуля считает, что за последнее время украинские политики не продемонстрировали обществу взвешенную дискуссию по вопросу о реинтеграции Донбасса.

«Страна попала в ситуацию между демонстрацией предвыборного популизма – «не допустим, не сдадим», что явно оценочно и преувеличено, а с другой стороны – западные партнеры оказывают давление на украинскую власть и хотят видеть выполнение Минских соглашений. При этом внутри страны дискуссионные, важные вопросы все больше рассматриваются через призму политических спекуляций – Украина вступила в новый политический сезон, многие хотят выглядеть патриотами, апеллируя к закону о реинтеграции», – подчеркивает Станислав Зозуля в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Очень сложно найти ответ на вопрос, когда нет конкретного плана действий по реинтеграции Донбасса

По мнению Станислава Зозули, помимо вопроса о возобновления украинского суверенитета над оккупированными территориями, очень острым для страны остается вопрос общей национальной идеи – понятной и поддерживаемой как на западе, так и на востоке страны.

«Дело ведь не только в статусе Донбасса, который является дискуссионным для разных групп населения, проживающих на востоке, западе, центре, юге Украины. Страна в целом может выработать новую концепцию развития, единую общественную модель для всех регионов, думаю, это может быть экономическая модель успеха страны. Или остаться разъединенным, коррупционным, внешне унитарным, неуспешным государством», – отмечает Станислав Зозуля.

План действий в и за пределами Украины

Председатель правления East European Security Research Initiative Foundation Максим Хилько считает, что дискуссии вокруг законов об реинтеграции Донбасса демонстрируют отсутствие единого решения и понимания проблемы в украинском политикуме.

«Очень сложно найти ответ на вопрос, когда нет конкретного плана действий по реинтеграции Донбасса. Ни одна из политических партий в таком случае не хочет брать на себя ответственность за то, что они согласились на законопроект, который ослабляет украинские позиции. Политики хотели бы сохранять имидж патриотов, притом, что между тем, что хотелось бы увидеть в законе, и между тем, что в нем есть – большая пропасть», – говорит Михаил Хилько корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

На международной арене, отмечает Михаил Хилько, также нет условий, которые позволили бы включить в закон работающий механизм для реинтеграции оккупированных территорий.