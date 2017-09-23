Россия в Курдистане: политические амбиции за счет налогоплательщиков?

МОСКВА – В понедельник 25 сентября в Иракском Курдистане должен пройти референдум о независимости. Против плебисцита уже выступили Вашингтон, европейские столицы, Анкара и Тегеран. Ирак считает, что референдум нарушает конституцию страны. Однако пока нет никаких признаков того, что курды, десятилетиями боровшиеся за создание собственного государства, готовы отменить голосование.

Напомним, Белый дом США назвал запланированный плебисцит «провокационным и дестабилизирующим».

«Соединенные Штаты неоднократно заявляли лидерам регионального правительства Курдистана, что референдум отвлекает от попыток победить «ИГ» («Исламское государство») и стабилизировать ситуацию в освобожденных районах, - указывается в заявлении пресс-секретаря Администрация США Сары Сандерс. - Проведение референдума на спорных территориях является особенно провокационным и дестабилизирующим».

Вашингтон предлагает региональному правительству Курдистана отозвать решение о референдуме и провести «серьезный и последовательный диалог с Багдадом», которому США, как уже неоднократно заявлялось, готовы содействовать.

Россия на сегодня остается единственной из крупных держав, не обращавшаяся к иракским курдам с призывом отменить референдум о независимости. Мало того, она быстро стала крупнейшим финансистом курдских нефтегазовых сделок, менее чем за год вложив $4 миллиарда, сообщает Рейтер.

Официально Москва поддерживает территориальную целостность Ирака, в то же время признавая стремление курдов к независимости. Всего на территории Ирака, Ирана, Турции и Сирии проживает около 35 миллионов курдов.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва заинтересованы в том, «чтобы курдский народ, как и любой другой народ на планете, реализовывал свои законные чаяния и устремления».

«Мы исходим из того, что законные устремления курдов, как и других народов, необходимо реализовывать в рамках имеющихся норм международного права», - подчеркнул он.

Курдистан, по собственным оценкам, обладает извлекаемыми запасами объемом 45 миллионов баррелей нефти и 5,66 триллиона кубометров газа, которые по мере проведения разведки могут увеличиться.

О подноготной российских инвестиционных вложений в Курдистан Русская служба «Голоса Америки» поговорила с партнером консалтинговой компании RusEnergy, аналитиком нефтегазового сектора Михаилом Крутихиным.

Виктор Владимиров: Насколько, по-вашему, рентабельны российские инвестиции в Курдистан?

Михаил Крутихин: Очень сомневаюсь, что экономически это оправдано. Во-первых, трудно сказать, во что выльются результаты референдума. Уже поэтому риск кажется чрезмерным. Признавать независимость Курдистана собирается, по-моему, только один Израиль. У референдума очень много противников. Думаю, что могут быть серьезные неприятности даже внутри самого Курдистана с некурдским населением в этом районе.

То есть политически обстановка угрожает стать крайне нестабильной, что для инвестиций абсолютно противопоказано. Далее. Когда мы слышим, что «Роснефть» собирается вложить деньги в строительство, пусть и не очень дорогого, но мощного газопровода из района проживания курдов в Турцию, то это действительности, конечно, не соответствует, и коммерцией там вообще никакой нет.

Объявленные цифра добычи – 30 миллиардов кубометров в год – примерно соответствует тому, что два года назад говорил премьер-министр Ирака о возможностях этого района. Но самый большой вопрос, куда качать газ, на какие рынки? Потому что в Турции переизбыток газа и маршрутов по поставкам газа. Курдский газ там уже совершенно лишний. Единственная возможность заключается в том, что этот курдский газ будет вытеснять газ Газпрома. Но тут уже возобладают чисто политические соображения, а отнюдь не коммерческие.

В.В.: Выглядит парадоксально. Нельзя же вести дело себе в убыток?

М.К.: Скажу больше. Если посмотреть на карту участков недр, то там просто нет свободного места. Все лицензии курдским руководством уже выданы. То есть, России влезть туда и хотя бы начать разработки нефти и газа нет никакой возможности. Там все распределено. Поэтому о каком коммерческом сотрудничестве с этим районом можно говорить? И это не вопрос, а ответ. Ни о каком.

В.В.: Какую цель тогда Россия преследует в регионе?

М.К.: Увы, как мне представляется, Россия сама не может с этим определиться. Скорее всего, может получиться так же, как в советское время, когда создавали такую обстановку, чтобы напряженность в регионе не кончалась как можно дольше, лучше - никогда. В общем, получается, что Москва на словах признает целостность Ирака, а на деле способствует его дестабилизации и расколу.

В.В.: Но ведь это, помимо прочего, еще и требует дополнительных расходов.

М.К.: Это политические амбиции за счет налогоплательщиков. Надувание щек. Посмотрите, мол, как высока наша роль на международной арене. Хотя на самом деле эта роль сводится к роли спойлера. То есть, испортим другим политическую игру, пусть они сядут с нами за один стол переговоров и считают Россию великой державой. Вот и все. Ничего, кроме показухи, здесь больше нет.