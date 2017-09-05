В Петербурге отметили 99-летие «красного террора»

99 лет назад, 5 сентября 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет «О красном терроре». В документе говорилось, что Совнарком «находит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью; что необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам…».

Большевики обосновывали введение «красного террора» необходимостью ответа на убийство Урицкого и ранения Ленина. В результате в течение следующих нескольких месяцев в одном только Петрограде без суда и следствия было казнено не менее полутора тысяч человек, подозревавшихся в причастности к «контрреволюционным заговорам».

Более полная картина продолжавшегося более 70 лет государственного советского террора против собственных граждан, представлена в книге, изданной в Санкт-Петербурге в рамках просветительских программ Научно-информационного центра «Мемориал».

Книга под названием «Советский государственный террор и сопротивление тоталитарному режиму. Хроника основных событий 1917 - 1991» содержит около 1300 событий, относящихся к четырем эпохам советского государства: становления и развития (1917-1953), частичного демонтажа механизмов массового террора (1953-1957), преследований и гонений на инакомыслящих (1957-1986), и, наконец, коллапса советского режима (1987-1991).

Общеизвестные факты и их отражение в массовом сознании

Один из составителей книги – член правления Международного общества «Мемориал» Александр Даниэль – в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» рассказал, что во время работы он и его коллеги руководствовались «историографической традицией»: «мы не игнорировали общеизвестных фактов, но при этом учитывали, как они отражаются в массовом сознании». Даниэль подчеркивает, что в сборник были включены и менее известные события «в силу нашего понимания, что они столь же важны, как и общеизвестные события».

Составители «Хроники» постарались отыскать данные об индивидуальном и коллективном сопротивлении государственному насилию. В книге названы многочисленные и разнообразные попытки противодействия режиму – вооруженные восстания, забастовки, деятельность нелегальных антисоветских организаций и кружков, распространение неподцензурной литературы и публицистики, создание правозащитных групп.

Последние три краткие записи относятся к 25 декабря 1991 года, когда была поставлена точка в истории СССР: «Президент СССР М.С. Горбачев объявил по телевидению о своей отставке», «Постановление Верховного Совета РСФСР об учреждении нового названия государства – Российская Федерация (Россия)» и «Над Московским Кремлем спущен государственный флаг СССР и поднят российский трехцветный флаг».

«Тоталитарный динозавр поменял зубы на импланты»

Редактор «Хроники» Татьяна Притыкина во время презентации в офисе НИЦ «Мемориал» сказала: «Когда мы начинали работу, мы думали, что мы – палеонтологи, что мы собираем останки умершего чудовища. Но в процессе работы оказалось, что тварь жива».

Действительно, книга была задумана пять лет назад. И за эти годы были обнаружены прямые параллели с советским прошлым. В частности, Притыкина привела опубликованную в «Хронике» краткую справку от 1-2 апреля 1951 года: «Депортация на спецпоселение в Сибирь и Казахстан последователей учения “Свидетелей Иеговы” (операция “Север”). Всего из Прибалтики, Молдавии, Украины и Белоруссии выселено более 8,5 тысяч человек».

И следом было процитировано сообщение: «17 августа 2017 года Министерство юстиции Российской Федерации включило «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и его 395 местных религиозных организаций в список запрещённых в России организаций».

В комментарии для Русской службы «Голоса Америки» Татьяна Притыкина сказала, что после 1991 года «тоталитарный динозавр поменял зубы на импланты. То есть – пользуется новыми технологиями, обзавелся прекрасными специалистами, которые формулируют иначе. Но суть его осталась прежней – это нечеловеческая власть, которая не любит свой народ».

По мнению Притыкиной, в России человеческая жизнь всегда ценилась очень низко. «Из-за этого и происходили массовые политические репрессии», – подытоживает она.

Завещание Даниила Гранина

Соавторы книги приняли участие в акции памяти, посвященной годовщине начала «красного террора». Участники акции собрались у Соловецкого камня на Троицкой площади. На постаменте этого памятника жертвам Большого террора высечена строка из «Реквиема» Анны Ахматовой: «Хотелось бы всех поименно назвать».

Имена многих репрессированных в конце 1930-х годов внесены в многотомную серию «Ленинградский мартиролог», который постоянно пополняется, в том числе, усилиями членов общества «Мемориал».

Идет работа по опознанию останков расстрелянных в годы «красного террора». Первые захоронения на территории Петропавловской крепости были обнаружены еще в 80-е годы, но тогда об этом ничего не говорилось. Ситуация изменилась в 2008 году, когда Даниил Гранин написал открытое письмо губернатору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко с предложением установить памятный знак на месте обнаружения останков расстрелянных.

Председатель совета Научно-информационного центра «Мемориал» Александр Марголис рассказывает: «Гранин пишет, что точные списки погибших в Петропавловской крепости пока не известны, но там погибли сотни людей». Ответ писателю подготовил вице-губернатор Петербурга Сергей Тарасов, который отказал в установке памятного знака, поскольку Петропавловская крепость – памятник федерального значения.

Ситуация не изменилась и после смены губернатора Петербурга, хотя, по мнению Александра Марголиса, Георгий Полтавченко не может не знать о сложившейся ситуации.

«В будущем году исполняется 100 лет началу “красного террора”. И мое глубокое убеждение состоит в том, что эта трагическая годовщина должна сопровождаться установкой памятного знака у Головкина бастиона как раз на том месте, где были найдены более 190 останков», – говорит Марголис.