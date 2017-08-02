Пенс: мы дорожим нашим новым альянсом с Черногорией

Вице-президент США Майк Пенс в среду встретился с премьер-министром Черногории Душко Марковичем. Оба лидера отметили, что евроатлантическая интеграция Западных Балкан играет ключевую роль в построении более безопасного и благополучного будущего этого региона. Вице-президент поблагодарил Марковича за ведущую роль Черногории в обеспечении стабильности в регионе, а также подчеркнул важность демократического процесса и выразил надежду, что оппозиция вернется в парламент и будет выполнять свои законодательные обязанности. Двое лидеров также отметили важность продолжения реформ для укрепления государственных институтов Черногории и укрепления принципов правового государства с целью привлечения инвестиций и стимуляции экономического роста. Вице-президент заявил, что США намерены сотрудничать с Черногорией по мере проведения этих реформ, которые помогут ей в продвижении по избранному ею европейскому пути.

Пенс также принял участие в саммите Адриатической хартии в Подгорице, выступив с 19-минутной речью.

«НАТО состоит из больших и малых стран, но для США нет малых союзников, и мы дорожим нашим новый альянсом с Черногорией в рамках НАТО», – заявил Пенс.