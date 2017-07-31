Майк Пенс отметил достижения Эстонии в сфере кибербезопасности

В понедельник вице-президент США Майк Пенс и президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняли участие в форуме по инновациям и кибертехнологиям в эстонской столице. Эстонские эксперты рассказали о передовых инициативах страны в области электронных технологий госуправления, кибербезопасности и обороны, а также о продвижении цифровой экономики в рамках повестки председательства Эстонии в ЕС. Вице-президент назвал страну образцом в сфере инноваций и новых технологий для решения проблем в экономике, социальной сфере и безопасности, поблагодарив Эстонию за то, что на ее территории был развернут центр по киберобороне НАТО. Вице-президент также выразил стремление развивать сотрудничество в области инноваций и кибербезопасности и обороны в интересах укрепления экономики обеих стран и безопасности эстонских и американских граждан, а также союзников по НАТО.