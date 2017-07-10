Вице-президент США призвал лидера Македонии сделать реформы своим приоритетом

Вице-президент США Майк Пенс побеседовал по телефону с премьер-министром Македонии Зораном Заевым. По поручению президента Трампа Пенс поздравил главу македонского правительства со вступлением в должность. Вице-президент подчеркнул неизменность поддержки Соединенными Штатами курса Македонии на интеграцию в евроатлантические структуры.

Он призвал Заева сделать своим приоритетом реформы, призванные помочь Македонии идти вперед по избранному пути. Майк Пенс сказал также, что надеется встретиться с Заевым и другими лидерами стран Западно-Балканского региона на саммите Адриатической хартии, который состоится 2 августа в столице Черногории.