Член руководства Китая смещен с поста главы горкома КПК Чунцина

Сунь Чжэнцай считался потенциальным кандидатом в Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК
ПЕКИН – Китайский политик, в котором видели потенциального будущего лидера, был смещен с поста главы города Чунцин на фоне сообщений, что в отношении его ведется расследование о взяточничестве.
Увольнение Сунь Чжэнцая является возможным признаком перестановок накануне важного съезда Коммунистической партии, который пройдет позднее в этом году.
Газета South China Morning Post сообщила в понедельник, что антикоррупционные органы Компартии ведут расследование деятельности Сунь Чжэнцая.
Администрация Чунцина сообщила на своем сайте в субботу, что он был смещен с поста главы городского комитета Компартии. Его пост занял Чэнь Миньэр.
И Сунь Чжэнцай, и Чэнь Миньэр входят в состав Политбюро ЦК КПК и считаются кандидатами для включения в состав Постоянного комитета Политбюро, являющегося вершиной политической власти в Китае.
В сообщении администрации Чунцина не приводится никаких деталей перестановки.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.