Член руководства Китая смещен с поста главы горкома КПК Чунцина

ПЕКИН – Китайский политик, в котором видели потенциального будущего лидера, был смещен с поста главы города Чунцин на фоне сообщений, что в отношении его ведется расследование о взяточничестве.

Увольнение Сунь Чжэнцая является возможным признаком перестановок накануне важного съезда Коммунистической партии, который пройдет позднее в этом году.

Газета South China Morning Post сообщила в понедельник, что антикоррупционные органы Компартии ведут расследование деятельности Сунь Чжэнцая.

Администрация Чунцина сообщила на своем сайте в субботу, что он был смещен с поста главы городского комитета Компартии. Его пост занял Чэнь Миньэр.

И Сунь Чжэнцай, и Чэнь Миньэр входят в состав Политбюро ЦК КПК и считаются кандидатами для включения в состав Постоянного комитета Политбюро, являющегося вершиной политической власти в Китае.

В сообщении администрации Чунцина не приводится никаких деталей перестановки.