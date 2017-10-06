Президент Петр Порошенко: Украина квалифицирует Россию как страну-агрессора

КИЕВ – Закон о деоккупации, закон о возвращении украинского суверенитета в Донбассе приводит правовое поле в соответствие с реальным положением дел и квалифицирует Россию как страну-агрессора.

Об этом в обращении к украинцам заявил 6 октября президент Петр Порошенко.

Украина вернется к вам, а вы – в Украину

«Территории законодательно провозглашаются временно оккупированными российскими оккупационными войсками. Россию Украина квалифицирует как страну-агрессора. А за собой мы фиксируем право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций», – заявил президент Петр Порошенко.

Петр Порошенко отметил, что закон, хотя и регламентирует детально военный аспект борьбы, ключевым провозглашает мирный, политико-дипломатическое путь.

«Он дает четкий сигнал всем нашим соотечественникам на оккупированных Россией территориях: Украина вернется к вам, а вы – в Украину. Потому что мы – единая, соборная и неделимая страна. […] Закон усилит нашу позицию в борьбе за освобождение заложников и в вопросе возможного размещения миротворцев ООН в Донбассе. Россия как страна-агрессор не будет иметь никакого права на участие в этой миссии, которая должна быть дислоцирована на всей оккупированной территории – включая временно неподконтрольный нам участок российско-украинской границы», – подчеркнул украинский президент.

Как сообщает пресс-служба Петра Порошенко, лидер Украины отметил, что закон, которым на один год продлевается особый статус для оккупированных районов Донбасса, подтверждает репутацию страны, которая с ответственностью относится к Минским договоренностям.

«Вопрос суверенитета, территориальной целостности, обороноспособности Украины должны объединять все политические силы, убирать на задний план узкопартийные интересы», – утверждает президент Украины Петр Порошенко.

Верховная Рада 6 октября 229 голосами при 226-ти необходимых в 450 местном однопалатном парламенте поддержала закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Напомним, что 6 октября Верховная Рада Украины также поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса – «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

За документ проголосовали 233 народных депутата, сообщает РБК-Украина.

Законопроект был принят в первом чтении при условии исключения из него упоминания о Минских договоренностях.

«Жесткие шаги» для достижения мира

В законе подтверждается желание украинской стороны продлить «особый порядок» местного самоуправления на оккупированных территориях в восточных регионах «исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье Десять названного закона […] вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».

для России, несомненно, это неприятный момент, хотя в мире и так все понимали, что Россия – агрессор для Украины

В Соединенных Штатах расценивают принятие Верховной Радой закона о продлении особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, как «жесткие шаги» для достижения мира. Об этом пишет спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер 6 октября в микроблоге Твиттер, сообщает интернет-издание Украинская правда.

«Продолжение специального статуса показывает, что Украина делает жесткие шаги для мира. Надеюсь, теперь Россия будет действовать, чтобы воцарился мир – время закончить конфликт», – написал Курт Волкер.

Как сообщает РИА Новости, предстоящие переговоры помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером в Белграде не нацелены на какой-то конкретный результат, речь идет о «сверке часов», заявил 6 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Закон, и управление кризисом в Донбассе

Законы по реинтеграции Донбасса – это формальное поле для преодоления кризиса на востоке, однако без России – этот процесс выполнить в полной мере не удастся.

Об этом корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» говорит руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолог Дмитрий Воронков.

«Что касается законов о реинтеграции – Украина укрепляет контроль над ситуацией, президент и военные расширяют свои полномочия. Это фактически дополнительный рычаг, чтобы не допустить очередной блокады Донбасса, как это было сделано полтора года назад. Эти законы также стоит оценивать как дальнейшее поле для деоккупации и переговоров с Россией, которая сохраняет контроль над оккупированными территориями», – подчеркивает Дмитрий Воронков.

Нельзя говорить о том, что о Минских соглашениях можно забыть – они существуют пока есть ситуация в Донбассе

Формулировка о «России – стране-агрессоре» в законах о реинтеграции, – это неприятный имиджевый момент для Кремля, считает Дмитрий Воронков.

«До этого в украинском законодательстве не было подобных формулировок, для России, несомненно, это неприятный момент, хотя в мире и так все понимали, что Россия – агрессор для Украины. С другой стороны, вряд ли эти слова вызовут серьезную реакцию со стороны официальной Москвы. Россия, также заинтересована в принятии законов о реинтеграции, так как они, фактически, способствуют продвижению дискуссии о том, какие войска и где должны быть, какие полномочия будут у миротворческой миссии ООН в Донбассе», – отмечает Дмитрий Воронков.

Законы о реинтеграции Донбасса и Минск-2

Политический эксперт Борис Кушнирук считает, что Минские соглашения будут влиять на процесс урегулирования ситуации в Донбассе и после принятия всех законов о реинтеграции оккупированных территорий. «Нельзя говорить о том, что о Минских соглашениях можно забыть – они существуют пока есть ситуация в Донбассе. Но реальность такова, что нужно понимать, какая ситуация наиболее выгодна для Украины.

Очевидно, что нужно проводить политику, пытаться прочитать текст этих Соглашений, (далеко несовершенных, которые содержат перечень пунктов без логичной последовательности, и каждый эту последовательность читает по-своему), с пользой для Украины. Задача страны в том, чтобы прочитать Минск-2 в своем варианте, обеспечивая последовательность выполнения в таком порядке, который был бы неприемлем для России», – говорит Борис Кушнирук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Борис Кушнирук считает, что отсутствие главы о Минских соглашениях не повлияет на международную политику санкций против России, которая направлена на деэскалацию вооруженного конфликта.

«От того, что не будет главы о Минских соглашениях в украинском законе, санкции не перестали существовать, как не перестали существовать решения Совета безопасности ООН, резолюции ООН, санкции со стороны Евросоюза и США, где цитируются Минские соглашения – и делать вид, что этого нет – это детский инфантилизм», – подчеркивает Борис Кушнирук.