Не хотят в убежище

Из Калифорнии регулярно приходят сообщения о том, что жители штата вновь встали на защиту нелегальных иммигрантов. Калифорния даже собирается получить официальный статус штата-убежища. Соответствующий указ уже подписан губернатором Джерри Брауном. Однако ликуют по этому поводу не все местные жители.

Указ номер 54 вступает в силу 1 января 2018 года. С этого дня Калифорния официально станет штатом-убежищем. Это означает, что нелегальные иммигранты смогут вздохнуть спокойно: у полиции больше не будет права задерживать и проверять их в связи с их иммиграционным статусом. В Лос-Анджелесе этому рады многие, но не все.

Рейчел Гантер организовала движение против губернатора Калифорнии. Она считает, что штат не должен превращаться в убежище для иммигрантов. На такие крайние меры, убеждена активистка, власти идут потому, что неправильно поняли президента, а ведь он имел в виду совсем другое. «Он не против иммигрантов, – объясняет свою интерпретацию слов президента активистка. – Он против нелегальных иммигрантов. В этом большая разница. Я легальный иммигрант, я приехала сюда ребенком. Мои родители следовали правилам, мы ждали десять лет, пока у нас появилась возможность подать на гражданство, и я не считаю, что нужны какие-то легкие пути для других. Законы созданы, чтобы их соблюдать».

Пока тысячи людей борются с запретом на DACA - Программу отложенного действия для прибывших в США детей и пытаются отвоевать право на переезд в США для беженцев из Сирии и Ирана, активисты движения «Сделаем Калифорнию снова великой» имеют на этот счет другое мнение. По словам уличного художника Сейбо, кстати, мексиканца по происхождению, сильные мира сего, выступающие против политики Дональда Трампа, лукавят насчет своей заботы о нелегальных иммигрантах.

«Конечно, жители Беверли-Хиллз и Малибу хотят получить дешевую рабочую силу, – говорит он, – но это нечестно. Приезжие далеко не всегда ведут себя спокойно. Они не селятся в дорогих районах, они приезжают в наши районы, и зачастую с ними не очень приятно соседствовать».

Свои немногочисленные акции противники нелегальной иммиграции проводят регулярно. Говорят, берут не количеством, а качеством. И ждут президента, который пока в Калифорнию не торопится.

«Я уверена, что он приедет, – говорит Рейчел Гантер. – Не думаю, что он целенаправленно избегает приезда, просто ему нужен для этого повод».

Поводом, считают она, может послужить снятие с поста губернатора Калифорнии Джерри Брауна и отмена его указа о штате-убежище. Живущим в страхе нелегалам, говорят активисты, они очень сочувствуют, но закон есть закон.