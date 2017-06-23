Арабские страны предъявили Катару ультиматум

Арабские государства, ранее объявившие о введении транспортных и торговых санкций против Катара, предъявили Дохе новый ультиматум. По данным агентства "Рейтерс", в совместном заявлении от имени правительств Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и Объединенных арабских эмиратов перечислены 13 требований, на выполнение которых катарским властям отводится ровно 10 дней.

В числе требований – немедленное закрытие международного телеканала "Аль Джаззира", отказ от вмешательства во внутренние дела стран региона и прекращение поддержки террористических организаций, среди которых «Исламское государство», «Аль-Кайда», «Хезболла» и другие. Кроме этого, Доха должна ограничить дипломатические и торговые отношения с Тегераном и выслать из страны членов иранского «Корпуса стражей исламской революции» и террористов, которым, как утверждают в арабских столицах, Катар предоставляет убежище.

Одновременно, Катар должен согласиться выплатить четырем государствам денежные репарации, компенсируя экономические потери, понесенные из-за «вмешательства во внутренние дела» этих стран. В заявлении говорится, что выполнение этих требований будет проверяться ежемесячно в течении первого года, а в следующие 10 лет – каждые три месяца.

Напомним, ранее ряд арабских стран региона ввели торговые и экономические санкции против Катара, обвинив его в финансовой поддержке терроризма. Несмотря на то, что основные наземные и морские пути доставки товаров через территорию Саудовской Аравии и ОАЭ оказались закрыты, власти одного из богатейших государств региона заявили, что готовы справиться с «любой экономической изоляцией». Катар считается крупнейшем в мире экспортером сжиженного природного газа. При этом полноправными гражданами государства являются лишь 300 тыс человек. 2,7 млн иностранцев находятся на территории Катара по временным визам.

Власти Катара заявили, что готовы к переговорам со своими соседями, но не собираются обсуждать условия «унизительных ультиматумов».