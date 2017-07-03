Катару дали еще 48 часов на выполнение требований арабских стран

Саудовская Аравия и ее союзники, которые втянуты в длительный дипломатический спор с Катаром, заявили в понедельник, что дают Дохе еще 48 часов для выполнения своих требований.

Кувейт, который пытается договориться о мирном прекращении блокады Катара странами Персидского залива, в воскресенье попросил о продлении срока выполнения требований. Это произошло незадолго до того момента, когда власти Катара должны были дать свой ответ.

Скоординированное заявление, опубликованное в понедельник государственными информагентствами Кувейта и Саудовской Аравии подтвердило продление крайнего срока до конца понедельника.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические и торговые отношения с Катаром 5 июня, обвинив правительство в Дохе в поддержке терроризма в союзе с Ираном.

Катар отверг обвинения других арабских стран, назвав их безосновательными. Министр иностранных дел этой небольшой страны Персидского залива шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что требования Саудовской Аравии и ее партнеров, включая вывод турецких войск из Катара, закрытие принадлежащего Катару телеканала «Аль-Джазира» и понижение статуса отношений Катара с Ираном, невозможно выполнить без ущерба суверенитету страны.

Хотя Аль-Тани дал понять, что требования Саудовской Аравии практически наверняка будут отвергнуты, Катар официально не ответил группе арабских стран.

Египет заявил в воскресенье, что министры иностранных дел четырех стран, бойкотирующих Катар, в среду обсудят ситуацию в Каире.

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед Аль-Джабер ас-Сабах лично попросил о продлении срока для выполнения требований, сообщило государственное информагентство KUNA.



США поддержали посреднические усилия Кувейта по урегулированию спора между арабскими странами Персидского залива. Вашингтон поддерживает прочные отношения с обеими сторонами: 5-й флот ВМС США базируется в Бахрейне, а наземная база в Катаре является крупнейшим военным объектом США в регионе. Кроме того, итоги дипломатического спора могут потенциально повлиять на ожидаемые соглашения между США и Саудовской Аравией о поставках вооружения объемом в миллиарды долларов.