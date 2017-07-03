В понедельник Путин и Си Цзиньпин проводят неформальную встречу в Кремле

Вечером 3 июля в Кремле проходит неформальная встреча президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, находящегося с визитом в Москве, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Песков сообщил о нескольких встречах двух президентов в течение дня.

По словам пресс-секретаря Кремля, 4 июля состоятся полномасштабные переговоры между двумя лидерами. Ожидается, что в ходе переговоров будет подписан ряд документов. Как отметил Песков, президенты Китая и России двух стран встретятся с представителями общественности, бизнес-сообщества и СМИ обеих стран.