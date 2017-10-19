Путин на «Валдайском форуме» – о ракетах, СМИ и Дональде Трампе

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы экспертов в ходе пленарного заседания «Валдайского клуба» в Сочи, заявил о «зеркальных ответах» Соединенным Штатам в сфере стратегических договоров и масс-медиа.

В частности, российский лидер сообщил, что Россия немедленно откажется от выполнения положений Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), если США выйдут из этого договора. Заявив, что Россия в настоящее время имеет мощные ракеты воздушного и морского базирования, Путин добавил: «Мы считаем, что мы просто выровняли сейчас ситуацию. Если это не нравится и у кого-то есть желание выйти из договора (о РСМД — С.Н.) вообще, у американских партнеров, с нашей стороны ответ будет мгновенным. Хочу об этом сказать и предупредить. Мгновенным и зеркальным».

До этого Владимир Путин заявил о том, что новые российские ракеты хорошо себя зарекомендовали в практическом применении: «Вот, посмотрите, как эффективно работают «Калибры» - то со Средиземного, то с Каспийского, то с воздуха, то из подводных лодок, пожалуйста, как угодно».

В тех же выражениях президент России отреагировал на жалобу выступившей на пленарном заседании форума главы российского государственного телеканала RT Маргариты Симоньян на то, что в США якобы осуществляется серьезное давление на сотрудников ее телекомпании.

«В данном случае мы будем действовать только зеркально и достаточно быстро. Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших средств массовой информации, тут же последует зеркальный ответ», – сказал Владимир Путин.

В ходе заседания российский президент несколько раз подвергал США жесткой критике. В частности, Путин упрекнул Вашингтон в отказе от химического разоружения и в преследовании коммерческих интересов при вводе в действие санкций в отношении Москвы: «Недавний санкционный пакет, принятый американским Конгрессом, откровенно нацелен на то, чтобы вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей, заставить Европу перейти на более дорогой сжиженный газ из США, да и объемов-то еще там не хватает».

Кроме того, Путин заметил, что раньше между двумя странами было больше уважения: «В советские времена у нас было больше противоречий, разногласий. Но вы знаете, чего еще было больше? Уважения было больше. Я с трудом себе могу представить, чтобы во времена Советского Союза с советских дипломатических учреждений срывали советские флаги. И не только в этом проявляется неуважение. Проявляется не в таких вот показательных акциях, а в содержательных некоторых вещах».

Вместе с тем, президент России уважительно высказался о президенте США Дональде Трампе в ответе на вопрос, в котором его попросили дать американскому лидеру советы по управлению государством: «Трампа избрал американский народ. Хотя бы поэтому к нему нужно проявлять уважение, даже если мы не согласны с какими-то из его позиций... Дональд Трамп не нуждается ни в каких советах: для того, чтобы быть избранным, даже не обладая опытом административной работы, нужно обладать определенным талантом, чтобы пройти через горнило выборов, и он это сделал. Он победил честно».

Между тем, как сообщает агентство «Рейтер», Путин заявил в четверг о беспрецедентной антироссийской кампании, которая, как он считает, ведется сегодня в Соединенных Штатах. По мнению российского лидера, ответственность за каждый внутриполитический провал Вашингтон возлагает на Москву.

Несмотря на это, российский президент заявил, что он нацелен на сотрудничество с США по ряду мировых проблем: «Мы все равно будем работать с теми партнерами, которые есть. Для нас это один из важнейших партнеров, безусловно. Мы будем работать, несмотря ни на что, ни на какие сложности, если они, конечно, сами этого хотят».