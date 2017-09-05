Путин: поставки летального оружия Украине приведут к увеличению числа жертв

Президент России Владимир Путин заявил во вторник, что любое решение США о поставках летального оружия Украине усугубит конфликт на востоке Украины и, возможно, побудит пророссийских сепаратистов расширить свою кампанию.

В ходе визита в Киев в августе министр обороны США Джим Мэттис заявил, что он активно изучает вопрос об отправке в Украину летального оружия, чтобы помочь ей защищать себя. Предыдущий президент США Барак Обама наложил вето на соответствующий законопроект.

Отвечая на вопрос о возможных поставках американского тяжелого вооружения Украине, Путин сказал, что Вашингтон сам решает, кому продавать оружие или поставлять его бесплатно.

В то же время он предостерег от этого шага, на который рассчитывает Киев.

«Поставка оружия в зону конфликта не идет на пользу умиротворению, а только усугубляет ситуацию, – сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае. – Это решение ситуацию не изменит. Оно вообще никак не повлияет на изменение ситуации. Но количество жертв, безусловно, может увеличиться».

В своем ответе, который, вероятно, будет интерпретирован, как скрытая угроза, Путин предположил, что пророссийские сепаратисты могут ответить расширением своей кампании.

«У самопровозглашенных республик достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны, – отметил он. – И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать провозглашенные республики. Может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них».