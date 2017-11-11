Путин пообещал «зеркальный ответ» на действия против российских СМИ в США

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия зеркально ответит на ограничения, которые будут введены для российских СМИ в США. Об этом российский лидер, по сообщению Associated Press, заявил на пресс-конференции в субботу во Вьетнаме.

«Атаку» на российские медиа Путин назвал «атакой на свободу слова». Напомним, что ранее руководство прокремлевского телеканала RT заявило, что Минюст США потребовал от RT зарегистрироваться в срок до 13 ноября в качестве иностранного агента. Российская сторона намерена опротестовать это требование в американском суде.

В свою очередь на этой неделе на Капитолии Комитеты Палаты представителей и Сената по делам вооруженных сил обратили особое внимание на противодействие российским информационным и киберугрозам, а также попыткам Москвы вмешиваться в выборные процессы в США.

В частности, законодатели предлагают ввести ограничения на распространение провайдерами в кабельных сетях российского видеоконтента, «который принадлежит, контролируется или финансируется правительством Российской Федерации».

По мнению законодателей, глава Пентагона должен разработать комплексную стратегию по противодействию российской пропаганде и операциям Кремля по вмешательству с использованием кибератак, дезинформации и гибридной войны.