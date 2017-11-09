Кремль: Путин и Трамп встретятся во Вьетнаме в пятницу

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трампом проведут двустороннюю встрече во Вьетнаме в этой пятницу, 10 ноября, во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Сейчас, в настоящий момент согласовывается (время) встречи, это будет 10 числа», – сказал он.

Ранее Ушаков заявил, что Путин и Трамп смогут обсудить на полях саммита АТЭС ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове, а также двусторонние отношения, которые "находятся в провале, в кризисном положении".

«Есть что обсуждать – здесь и основная международная проблематика, начиная от Сирии и кончая КНДР и так далее, – сказал Ушаков. – Очень много проблем в двустороннем контексте».