Трамп не исключил возможности встречи с Путиным в Азии

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности встречи с российским президентом Владимиром Путиным во время его турне по Азии.

«У нас может быть встреча с Путиным», – сказал Трамп в четверг вечером в интервью телеканалу Fox News.

«Я повторю, что Путин очень важен, потому что россияне могут помочь нам с Северной Кореей», – подчеркнул президент США.

«Они также могут помочь нам с Сирией, – добавил он. – И нам нужно поговорить об Украине».

Трамп отправляется в продолжительное азиатское турне, во ходе которого он посетит Японию, Южную Корея, Китай, Вьетнам и Филиппины.

Президент США также примет участие 10-11 ноября в саммите АТЭС во Вьетнаме, где также будет находиться Путин.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча российского и американского лидеров в настоящее время готовится.

«Мы не исключаем возможности проведения такой встречи, действительно, она сейчас согласовывается», – сказал журналистам представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что важность любого контакта президентов России и США и его значимость «для всех международных дел трудно переоценить».