Путин: администрация Трампа проявляет стремление разрядить обстановку вокруг КНДР

Российский президент Владимир Путин заявил в четверг, что администрация президента США Дональда Трампа продемонстрировала желание разрядить обстановку на Корейском полуострове.

По мнению Путина, нагнетание военной истерии вокруг северокорейского кризиса контрпродуктивно, и Пхеньян не прекратит ракетную и ядерную программы, поскольку считает их лишь средствами самообороны.

«Напугать их невозможно», – сказал Путин, выступая на экономическом форуме во Владивостоке.

По его словам, в качестве стимула к прекращению ядерной программы КНДР предлагают перспективу снятия санкций, однако в глазах Пхеньяна преимущества такого подхода меньше связанных с ним рисков.

По словам президента, в Москве понимают, что никто не хочет обострения ситуации.

«Нет другого решения проблемы, кроме дипломатического, – сказал президент РФ. – Это нелегкий, непростой и не быстрый путь решения проблемы, но единственно правильный».

Путин рассчитывает, что в американской администрации возобладает дипломатический подход по вопросу о КНДР.

«Уверен, что в конце концов так и будет, и чем быстрее, тем лучше», – сказал он.