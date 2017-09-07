Путин: администрация Трампа проявляет стремление разрядить обстановку вокруг КНДР

Российский лидер подчеркнул, что давление на северокорейский режим контрпродуктивно
Российский президент Владимир Путин заявил в четверг, что администрация президента США Дональда Трампа продемонстрировала желание разрядить обстановку на Корейском полуострове.
По мнению Путина, нагнетание военной истерии вокруг северокорейского кризиса контрпродуктивно, и Пхеньян не прекратит ракетную и ядерную программы, поскольку считает их лишь средствами самообороны.
«Напугать их невозможно», – сказал Путин, выступая на экономическом форуме во Владивостоке.
По его словам, в качестве стимула к прекращению ядерной программы КНДР предлагают перспективу снятия санкций, однако в глазах Пхеньяна преимущества такого подхода меньше связанных с ним рисков.
По словам президента, в Москве понимают, что никто не хочет обострения ситуации.
«Нет другого решения проблемы, кроме дипломатического, – сказал президент РФ. – Это нелегкий, непростой и не быстрый путь решения проблемы, но единственно правильный».
Путин рассчитывает, что в американской администрации возобладает дипломатический подход по вопросу о КНДР.
«Уверен, что в конце концов так и будет, и чем быстрее, тем лучше», – сказал он.
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