В Кремле заявляют, что Трамп и Путин, вероятно, встретятся во Вьетнаме

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин, вероятно, встретятся на этой неделе на полях экономического саммита во Вьетнаме, заявили в среду в Кремле.

Как заявил помощник президента Путина по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков, двум лидерам «есть что обсудить» и российская сторона к этому готова.

По словам Ушакова, Путин и Трамп встретятся между заседаниями ежегодного форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который стартует в пятницу во вьетнамском городе Дананг.

Он добавил, что в какой-то момент двое лидеров могут провести более «обстоятельную» личную встречу, однако конкретные параметры такой встречи пока не согласованы.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил российскому информагентству «РИА Новости», что, если Путин и Трамп действительно встретятся, велика вероятность, что они будут обсуждать ситуацию в Северной Корее.

При этом Песков отметил, что сотрудничества между США и Россией по северокорейскому вопросу нет.

В настоящий момент Трамп находится в Китае с первым официальным визитом. Незадолго до прибытия в Пекин президент выступил перед Национальной ассамблеей Южной Кореи, призвав лидера КНДР Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия ради шанса вступить на «лучший путь».

Трамп предостерег Пекин: «Не надо нас недооценивать и испытывать. Мы будем защищать нашу общую безопасность, наше общее процветание и нашу священную свободу».