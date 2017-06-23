В Белом доме допустили возможность встречи Трампа и Путина

Пресс-секретарь президента США заявил, что администрация «хотела бы» провести саммит двух лидеров
Официальный представитель Белого дома в пятницу не исключил, что личная встреча между президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным может состояться в начале июля, во время проведения саммита «Большой двадцатки» в Германии.
«Если мы сможем работать с Россией над решением некоторых проблем и сотрудничать, если мы увидим желание (работать вместе), то тогда мы хотели бы сделать это», - сказал пресс-секретарь президента США Шон Спайсер, отвечая на вопросы журналистов в ходе ежедневного брифинга в Белом доме.
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