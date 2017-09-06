Сирия: блокада Дейр-аз-Зур прорвана, каковы перспективы окончания войны?

МОСКВА – Согласно утверждениям минобороны РФ, блокада сирийского города Дейр-аз-Зур прорвана. Президент России Владимир Путин в этой связи направил поздравительную телеграмму сирийскому лидеру Башару Асаду, сообщил во вторник Рейтер со ссылкой пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Как заявил Песков, Путин назвал прорыв «стратегической победой» над боевиками «Исламского государства» («ИГ») и важным шагом на пути освобождения территории Сирии от терроризма.

Территория, прилегающая к Дейр-эз-Зору, один из последних бастионов «ИГ» в Сирии. А сам город, расположенный на востоке страны, на протяжении последних трех лет находился под контролем террористов.

Напомним, после антиправительственных волнений 2011 года силы повстанцев и джихадистов захватили Дейр-аз-Зур и одноименную провинцию. К 2014 году контроль над регионом оказался в руках боевиков ИГ.

Оценки количества оставшихся в городе жителей существенно разнятся: по данным Сирийского наблюдательного совета, по сравнению с довоенным периодом население сократилось вдвое и составляет около 150 000 человек.

Дейр-аз-Зур – важная цель для сирийского президента Башара Асада, поскольку является центром нефтяной промышленности страны. В последние месяцы по мере продвижения сирийских сил на восток правительству удалось восстановить контроль над нефтегазовыми месторождениями.

Директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин напомнил, что Россия ввязалась в сирийский конфликт прежде всего ради сохранения режима Асада, но под видом борьбы с терроризмом. В связи с этим эксперт затруднился сказать, когда Москва будет готова объявить об окончании военной операции.

«И если с первой составляющей – поддержкой Асада – вроде бы все в порядке, то со второй были явные проблемы, – констатировал он в интервью «Голосу Америки». – Это уже стало вопросом имиджа для Москвы, ведь она непременно должна выглядеть участницей разгрома ИГ. Прорыв блокады Дейр-аз-Зур отчасти создает какую-то основу для раскрутки этого тезиса».

Борьба с «ИГ» – для России задача не первой значимости по сравнению с защитой режима Асада, считает политолог.

«С "ИГ" больше борется международная коалиция, которая реально громит исламистов и в Ираке, и в Сирии, – полагает он. – Силы коалиции освободили Мосул, почти взяли Ракку. И Москве в этом контексте важно оказаться причастной к разгрому «ИГ». Чисто ради символизма, чтобы можно было сказать, что и Россия с Асадом тоже борются с террористами. Хотя на самом деле главные противники у них были другие – оппозиция и связанные с ней группировки».

Город Ракка, которую джихадисты провозгласили своей столицей, находится в осаде антитеррористической коалиции во главе с США. В соседнем Ираке правительственные силы ранее вытеснили боевиков «ИГ» из Мосула и Талль-Афара.

По мнению Александра Шумилина, российские военные не уйдут и после падения Дейр-аз-Зур.

«Уйти из Сирии Россия может только по достижению политического компромисса. А это возможно исключительно через Женеву. Необходимо начать политическая процесс. Притом, что гражданская война продолжается, противостояние Асада и оппозиции сохраняется. Поэтому и военное присутствие России тоже будет сохраняться. Вопрос – чего ради? Наверное, ради снижения уровня военного противостояния в пределах зон деэскалации. Но полностью решить это проблему вряд ли возможно», – резюмировал он.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Владимир Сотников в комментарии Русской службе «Голоса Америки» предположил, что об окончании военной стадии операции в Сирии Москва сделает соответствующее заявление, когда основную часть территории страны зачистят от боевиков «ИГ».

«Когда возьмут Дейр-аз-Зур и освободят другие ключевые населенные пункты, тогда, наверное, и будет сделано предварительное заявление о том, что военная фаза закончена, – уточнил он. – Но, на мой взгляд, до полного окончания победы над радикалами из «ИГ» еще далеко. Тактика боевиков весьма коварная. Понимая, что несут тяжелые потери, они могут рассредоточиться по мелким населенным пунктам и продолжать оказывать сопротивление. Следовательно, потребуются усилия ВКС».

Это означает, что окончание военной фазы может затянуться, заметил Владимир Сотников.

Согласно результатам свежего опроса «Левада-Центра», почти половина россиян (49%) считают, что Россия должна завершить военную операцию в Сирии, за ее продолжение выступают около трети (30%) респондентов.

По оценке Александра Шумилина, это фактор не может повлиять на сроки свертывания операции.

«В этих данных ничего нового нет, поскольку они совершенно очевидны. Просто Кремль не будет к ним прислушиваться. А дальше все будет зависеть от установок Кремля и его видения проблем. Вот если бы исследования проводил ВЦИОМ, который все делает в тесной координации с властной верхушкой, тогда эти выкладки можно было бы трактовать как аргумент в пользу подготовки ухода России из Сирии», – обобщил он.

Как представляется Владимиру Сотникову, падение популярности военной операции среди населения страны должно приниматься во внимание Кремлем.

«Сейчас, насколько я понимаю, россиян действительно больше волнуют внутренняя проблемы, стабильность. Не надо забывать, что уже менее года остается до президентских выборов в России, и руководству РФ надо демонстрироваться, что оно учитывает мнения и настроение электората. Скорее всего, это уже делается».

Поэтому долго тянуть с окончанием военной операции, очевидно, не будут, спрогнозировал эксперт.