Путин считает санкции «скрытой формой» протекционизма

Глобальный экономический рост возможен лишь в условиях открытой торговли, основанной на правилах, а санкции, направленные против Москвы, являются «скрытой формой» протекционизма, заявил президент Владимир Путин в статье, опубликованной в немецкой газете Handelsblatt накануне саммита «Большой двадцатки» в Германии.

«Уверен, только открытые, основанные на единых нормах и стандартах торговые связи стимулируют рост глобальной экономики, способствуют поступательному развитию межгосударственных отношений. Как это и заложено в основах деятельности Всемирной торговой организации», – написал Путин.

По мнению Путина, «прежние экономические модели практически исчерпали себя».

«Его скрытой формой становятся односторонние, политически мотивированные санкционные ограничения в торговле и инвестициях, – отметил он. – В том числе – на распространение технологий. На наш взгляд, такие санкции не только бесперспективны, но и противоречат продвигаемым «двадцаткой» принципам взаимодействия в интересах всех стран мира».