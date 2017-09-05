Путин объявил о намерении России подать на США в суд

Президент России Владимир Путин заявил во вторник, что Россия оставляет за собой право потребовать дальнейшего сокращения американского дипломатического персонала в Москве в ответ на «хамское» обращение Вашингтона с российской дипломатической миссией в США.

Комментируя распоряжение американских властей об освобождении дипломатических зданий в некоторых американских городах, Путин сказал, что поручит российскому МИДу подать в суд на американские власти в связи с нарушениями имущественных прав России, которые с его точки зрения имели место.

«То, что американцы сократили количество наших дипломатических учреждений – это их право», – сказал Путин, выступая на пресс-конференции в китайском городе Сямэнь, где он принимал участие в саммите стран БРИКС.

«Другое дело, что делалось это в явно такой хамской манере. Это не украшает наших американских партнеров. Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. С этим ничего уже не поделаешь, таков уровень, видимо, политической культуры определенной части американского истеблишмента», – добавил он.

«Что касается зданий и сооружений. Это действительно беспрецедентная вещь... Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИДу обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленная американская судебная система», – заявил российский лидер.

В конце декабря 2016 года администрация президента Барака Обамы также ввела санкции в отношении России, закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В прошлом месяце администрация Дональда Трампа распорядилась о закрытии российского консульства в Сан-Франциско.