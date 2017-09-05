Путин объявил о намерении России подать на США в суд

Президент России также допустил, что Москва может вновь потребовать сократить персонал дипломатической миссии США
Президент России Владимир Путин заявил во вторник, что Россия оставляет за собой право потребовать дальнейшего сокращения американского дипломатического персонала в Москве в ответ на «хамское» обращение Вашингтона с российской дипломатической миссией в США.
Комментируя распоряжение американских властей об освобождении дипломатических зданий в некоторых американских городах, Путин сказал, что поручит российскому МИДу подать в суд на американские власти в связи с нарушениями имущественных прав России, которые с его точки зрения имели место.
«То, что американцы сократили количество наших дипломатических учреждений – это их право», – сказал Путин, выступая на пресс-конференции в китайском городе Сямэнь, где он принимал участие в саммите стран БРИКС.
«Другое дело, что делалось это в явно такой хамской манере. Это не украшает наших американских партнеров. Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. С этим ничего уже не поделаешь, таков уровень, видимо, политической культуры определенной части американского истеблишмента», – добавил он.
«Что касается зданий и сооружений. Это действительно беспрецедентная вещь... Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИДу обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленная американская судебная система», – заявил российский лидер.
В конце декабря 2016 года администрация президента Барака Обамы также ввела санкции в отношении России, закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
В прошлом месяце администрация Дональда Трампа распорядилась о закрытии российского консульства в Сан-Франциско.
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