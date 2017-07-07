Путин обещает сотрудничать с другими странами в сфере энергетики

Президент Владимир Путин заявил в пятницу, что Россия планирует продолжать сотрудничество с другими странами, чтобы гармонизировать мировые энергетические рынки и снизить волатильность цен.

Организация стран-экспортеров нефти и другие производители во главе с Россией договорились с января этого года сократить объемы добычи нефти почти на 1,8 миллиона баррелей в день, чтобы поддержать уровень цен. Договоренность действительна до марта 2018 года.

Путин, выступая на неформальной встрече стран БРИКС в Гамбурге, где идет саммит «Большой двадцатки», также заявил, что Москва считает Парижское климатическое соглашение основой для долгосрочного сотрудничества.

В прошлом месяце Путин выразил мнение, что еще есть время достигнуть международной договоренности по климату, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения.

Россия Парижское соглашение подписала, но пока не ратифицировала.