Путин обещает сотрудничать с другими странами в сфере энергетики

Российский лидер также назвал Парижское соглашение основой для долгосрочного сотрудничества
Президент Владимир Путин заявил в пятницу, что Россия планирует продолжать сотрудничество с другими странами, чтобы гармонизировать мировые энергетические рынки и снизить волатильность цен.
Организация стран-экспортеров нефти и другие производители во главе с Россией договорились с января этого года сократить объемы добычи нефти почти на 1,8 миллиона баррелей в день, чтобы поддержать уровень цен. Договоренность действительна до марта 2018 года.
Путин, выступая на неформальной встрече стран БРИКС в Гамбурге, где идет саммит «Большой двадцатки», также заявил, что Москва считает Парижское климатическое соглашение основой для долгосрочного сотрудничества.
В прошлом месяце Путин выразил мнение, что еще есть время достигнуть международной договоренности по климату, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения.
Россия Парижское соглашение подписала, но пока не ратифицировала.
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