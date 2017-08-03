Путин в Абхазии: Россия пытается узаконить оккупацию грузинских территорий

Тбилиси намерен быть конструктивным в ответ на незаконные действия России. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, комментируя распространенную в СМИ информацию о том, что президент России Владимир Путин намерен посетить Сухуми 8-го августа, в день девятой годовщины российско-грузинской войны, после которой Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона.

«Эти заявления, которые мы услышали в связи с визитом российских высокопоставленных должностных лиц в наши оккупированные регионы, служат, конечно же, продолжению той политики, свидетелями которой мы являемся – это попытка узаконить положение насильственно отнятых у Грузии регионов», – сказал Георгий Квирикашвили 3-го августа на заседании правительства.

Грузинский премьер заявил, что главной задачей его правительства на данном этапе является урегулирование конфликта с Россией мирным путем с помощью международных партнеров, а также примирение населения Грузии, проживающего по обе стороны линии оккупации.

мы не должны поддаваться на провокации... мы сделаем все, чтобы урегулировать проблему территориальной целостности Грузии только мирным путем

«Конечно же, мы должны сделать все, чтобы суметь мирно, при поддержке наших международных стратегических партнеров, в конструктивном режиме урегулировать наш конфликт с Россией политическим путем и, конечно же, примирить наше население, проживающее по обе стороны линии оккупации, и объединить нашу страну.Это наша главная задача и в ее успешном осуществлении ни один из нас, и лично я, не сомневается», – заявил грузинский премьер.

В то же время госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе был более прямолинейным в своем комментарии для СМИ, и связал поездку Путина в Абхазию с недавним визитом в Тбилиси вице-президента США Майка Пенса. По его словам, таким образом Москва реагирует на успешно развивающееся стратегическое партнерство Вашингтона и Тбилиси.

«Но мы не должны поддаваться на провокации... мы сделаем все, чтобы урегулировать проблему территориальной целостности Грузии только мирным путем», – заявил 3-го августа Долидзе.

Этот визит является попыткой легитимации исторической несправедливости со стороны России

В Администрации президента Грузии также прокомментировали пока еще не подтвержденное сообщение о предстоящем визите Путина в оккупированный Сухуми.

«Этот визит является попыткой легитимации исторической несправедливости со стороны России. Но это проигранная война, так как политика непризнания оккупированных территорий очень твердая и можно сказать, что эту войну Грузия действительно выиграла. Когда речь идет о действиях такого типа, это наносит ущерб в первую очередь, имиджу Российской Федерации», – заявил секретарь президента Грузии по внешним делам Тенгиз Пхаладзе.

Новая национальность

Тем временем этническим грузинам, проживающим в оккупированной Абхазии, местные власти предложили поменять национальность взамен на гражданство Абхазии. В частности, этническим грузинам предлагается зарегистрироваться в качестве «мурзаканских абхазов». Более того, в Абхазии была создана общественная организация «Совет мурзаканских абхазов», председатель которой утверждает, что большинство проживающих в Восточной Абхазии грузин на самом деле абхазы и «были принудительно ассимилированы в сталинско-бериевские времена». Декларированной целью организации является интеграция «мурзаканских абхазов... в абхазское пространство, активное вовлечение и обеспечение их эффективного участия в общественно-политической жизни Абхазии».

Как утверждает Темур Надарая, глава администрации преимущественно населенного этническими грузинами Гальского района Абхазии, уже 31-ому человеку, «по их же просьбе, возвращены исконные фамилии и национальность, а также выдано гражданство Абхазии».

В то же время тем жителям Абхазии, которые признают себе этническими грузинами, местные власти выдают «вид на жительство», который позволяет им сохранять гражданство Грузии, но полностью лишает их политических прав и прав на приобретение имущества.

Примечательно, что сепаратистские власти с 2013-ого года приостановили выдачу абхазских паспортов этническим грузинам. Как заявляли оппоненты тогдашнего лидера Абхазии Александра Анкваба, процесс массовой паспортизации якобы осуществлялся «во вред национальной безопасности», и содержал в себе риск «потери суверенитета и территориальной целостности».

Примечательно, что, по данным переписи населения 1989 года, в Абхазии проживало 48% грузин и 17% абхазов. Сегодня, согласно абхазским официальным данным, число грузин, проживающих в Абхазии, сократилось до 19.26%, доля этнических абхазов выросла до 50.71% населения.

Одновременно, в результате лишения этнических грузин политических прав, во время де факто парламентских выборов 12 марта 2017 года в Гальском районе было зарегистрировано всего лишь 603 избирателя, хотя в соответствии с результатами переписи населения, проведенной в 2011-ом году сепаратистскими властями в Абхазии, в Гали проживают более 46 000 этнических грузин.

«Во избежание языкового барьера?»

Вслед за властями оккупированной Абхазии, обучение на грузинском языке запретили и в оккупированном Цхинвальском регионе. Как заявили сепаратистские власти 26-го июля, с 2017-2018 учебного года все грузинские школы, функционирующие в регионе, станут русскоязычными.

Ранее, в июне новоизбранный сепаратистский лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов после посещения Ахалгорского района, где действовали восемь грузинских школ, заявил, что необходимость упразднения обучения на грузинском языке исходит из того, что после окончания школ, у молодых людей возникнут проблемы с обучением в ВУЗах России и Цхинвальского региона. Соответственно, сказал он, «мы должны создавать им соответствующие условия во избежание языкового барьера».

Напомним, в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух отколовшихся грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила туда дополнительные войска и вооружения. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы грузинской территорией, оккупированной Россией.