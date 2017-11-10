Путин связал допинговый скандал с предстоящими выборами

Российский президент Владимир Путин предположил, что обвинения в проведении допинговой программы на государственном уровне были попыткой посеять разногласия в стране в преддверии президентских выборов.

В отчете, составленном по заказу Всемирной антидопинговой ассоциации (ВАДА) утверждается, что в стране существовала санкционированная властями допинговая программа, в рамках которой, в частности, подменяли положительные допинг-пробы на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Международный олимпийский комитет ведет расследование по этому делу и в четверг пожизненно отстранил шестерых российских лыжников от участия в Олимпиадах из-за нарушений в Сочи.

«Вот что меня беспокоит: Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? В марте. Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов», – сказал Путин.

Путин, который, как ожидается, примет участие в предстоящих выборах и одержит победу, также предположил, что влияние США в международных спортивных организациях может негативно сказываться на России.

По его словам, именно в США базируются «основные компании, которые заказывают и платят за телевизионные права, там основные спонсоры, там основные рекламодатели».

«В ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы хотят создать проблемы при выборах президента России», – заявил Путин.